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我和二姊

〈香江往事〉肖正雄
兄弟姐妹七人的老照片，後排右一是二姊，前排右二是作者本人。（圖：作者肖正雄提供）
兄弟姐妹七人的老照片，後排右一是二姊，前排右二是作者本人。（圖：作者肖正雄提供）

我的老家在古城寶慶的湖南邵陽市，童年時光家裡窮卻很快樂，全家兄妺七人抱團取暖；那時候，每到寒暑假便在大姊、二姊帶領下，去建築工地挑磚剁磚，一分一毛地積攢學費。自從大姊去外地工作後，二姊便挑起了長姊如母的重擔，放學回家便洗衣做飯，還要給牙牙學語的小妹換尿布。

記得有一年夏天，在二姊帶我去給水泥廠挖黃泥掙錢，補貼家用時，突然「轟隆」一聲巨響，說也遲，那時快，二姊放下鋤頭，拉著我的雙手，轉身向後奔跑逃命；讓我親眼目睹了正在挖黃泥的一個十幾歲女孩、被黃泥坑塌方活埋的慘狀。當時，我被嚇得嚎啕大哭。二姊緊緊地抱著我，流著眼淚顫抖地安慰我說：「四弟，不要怕… 」從此，在我幼小的心靈埋下了恐懼的種子，久久不能釋懷。

文化大革命時期，為了讓我留城，二姊主動到遠離家鄉的洞口縣插隊落戶；她所在的天堂界生產隊，孤懸在雪峰山頂，後來卻成為我逃避上山下鄉的庇護所。每天吃著二姊用紅煱子炒的蘿蔔白菜，至今讓我覺得是難得的美食。

那時的二姊，在我心中是再苦再累都自己扛，夜裡卻是在默默流淚的人。

1980年代初，二姊隨著同是上山下鄉的印尼華僑姊夫，全家移民香港；不久之後，我有幸被批准從湖南老家去香港探親。二姊到羅湖邊檢站接我，並帶我去觀賞燈火璀璨的維多利亞港和摩天大樓後，抱歉地告訴我，從今天起要委屈我住寮屋了。我問什麼是寮屋？二姊說，寮屋就是以鐵皮及木板等搭建而成，裝潢簡陋的臨時住所，又叫鐵皮屋、木屋。

我隨二姊在觀塘站下車後，轉進了一條又陰暗又潮濕的小巷，撲鼻而來的臭味四處瀰漫，頭頂上布滿了亂七八糟的塑膠水管和電線，讓我站直身體都很難；跟著二姊走進一間用木板鐵皮依山坡而建、勉強能放下兩個雙層床的木屋後，二姊說，這就是我們在香港的家。當二姊看到我輾轉反側，夜不能寐時，又想盡辦法，讓我到同學家裡借住。寮屋經過了半個多世紀，已逐漸從香港的地圖上消失，但我仍然不會忘記二姊家的寮屋，短期生活的溫馨點滴，還有那老香港的風情。

後來香港政府推出徙置政策，興建公共房屋以安置寮屋居民，二姊一家也搬入將軍澳的安置區；雖然房子很小，但是二姊很喜歡，，成了一個奉公守法、安居樂業、樂於助人的新香港人。二姊知足常樂，在電子工廠埋頭苦幹，用自己辛勤勞動的報酬，在回鄉探親時，大包小包帶回衣服送給親友，並讓我們家較早就擁有彩色電視機；更難能可貴的是，二姊還邀請老家的親戚朋友來香港旅遊，領略東方之珠的風采，她的住房成溫馨的接待站。

自我大學畢業參加工作後，雖然我從來不主動打電話給她，可是二姊卻一直牽掛著我；我浪跡天涯，當人們都在關心我飛得高不高時，二姊總在關心我飛得累不累。

父母仙逝後，每年我都會去香港探望二姊，疫情三年，無法相見。而年屆耄耋的二姊卻遭逢「白髮人送黑髮人」的切膚之痛。2022年中秋節前夕，年富力強的大外甥突然病亡，讓孤懸海外的我寢食難安。

就在內地抗疫取消隔離、一夜躺平的今年年初，我獨排眾議，從洛杉磯直飛香港；跨入二姊家門，「執手相看淚眼，竟無語凝噎。」我能做的，就是在香港安心陪伴孤獨的二姊，一起過春節，讓她走出悲傷，節哀順變，重拾生活的勇氣。

歲月老去了，姊弟的情義永不變；距離遠了，心不遠；電話少了，愛不少；分離久了，想念多，姊弟情深，源自內心。

香港 疫情 洛杉磯

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