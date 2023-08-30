堂姨（左二）退休時在香港警署總部的告別儀式，上司把她以前使用過的一部打字機送給她作為退休紀念品。（圖：作者張鳳群提供）

1971年秋，我偷渡 抵達香港 ，暫住在灣仔的一個同鄉松哥家裡。我抵港的消息，很快在親戚之間傳開，我的一個堂姨打電話說要見我。堂姨謝幼文在母親的家族中，是一個傳奇人物：上世紀三十年代畢業於英國劍橋大學，中英文俱佳；抗日戰爭時期，曾隻身遠赴重慶，在盟軍司令部裡任職秘書；抗戰勝利後定居香港，是香港警務署的高級秘書。堂姨一生未婚，愛作男裝打扮。

堂姨約兩年前退休 ，住在跑馬地半山比雅道（香港政府亷價出售給高級公務員的住宅區）。第二天下午松哥帶我去見她。巴士在成和道從黃泥湧道交匯處開始蜿蜒爬升，山坡上風格各異的洋樓掩映在綠䕃之間。我們按地址找到堂姨的住處，一位白衣黑褲的女傭開門把我們引入室內，這是一個寬敞明亮鋪著柚木地板、西式家具擺設的大廳。

一位身材矮小、滿面笑容的老人迎上來把我抱住，說我長得和我的媽媽年輕時一個模樣，我的眼淚忍不住奪眶而出。就座後女傭遞上英式的奶茶以及點心。我把我家這幾年的變遷詳細說給堂姨聽，她感嘆連連，說我以後可以安心住在她家裡。隨後女傭玉姐把我帶進一間陳設很舒適並連著浴室的房間。就這樣，我開始了在堂姨家的生活。

堂姨體弱多病，需要有人照顧，我每天陪她聊天逗得她好開心。當我幫她整理相冊時，她亦把她的「威水史」點點滴滴告訴我。我看到一幅她退休時與幾個上司的照片很有趣，就請求她送給了我。堂姨認為我是為她工作，每星期給我50元港幣零花錢。

堂姨不勢利，平等待人，遇事洞察本質，令我深感她有別於香港的其他親戚。當年我23歲，香港的親友都想為我說媒。當他們知道我的男朋友阿榮是和我一起偷渡來港，目前是個一無所有的工廠仔時，都勸我趕快把他甩掉，他們想介紹一些殷實人家的子弟給我認識。我把我的困擾告訴了堂姨，她很爽快地邀請阿榮來家裡吃飯。

約定的日子，阿榮穿著整齊到來。他老成持重、談吐自信，贏得了堂姨的好感。阿榮幫忙換了一些燈泡。玉姐問阿榮會不會修理水龍頭，阿榮說會，他說改天帶齊工具再來。阿榮走後，堂姨對我說：「阿榮相格不錯，人老實好學肯做，你若跟著他，他會對你好的。」

聖誕節快到了，在香港是一個親朋間相互問候祝福的日子。我想起父親在港行醫時的好友伍德元醫生，於是在電話簿黃頁分類上找到伍醫生的診所電話號碼，當我在電話中表明身份並代父母向他問候時，伍醫生很激動並立即約我到中環的酒樓飲茶見面。我在約定的酒樓見到伍醫生夫婦。伍醫生說可以介紹我進銅鑼灣法國聖保祿醫院工作，他說醫院提供食宿，工資不錯，並有很好的學習機會。回家後我把這一消息告訴堂姨，她和玉姐都捨不得我離開，但都認為這是我的出路，鼓勵我去。

我離開了堂姨家進入聖保祿醫院工作。兩年後，堂姨乘鶴西去。堂姨，您在天堂好好安息吧，您送給我的相片，我一直保存至今，我常與朋友們講述您的傳奇，他們都嘖嘖稱奇！