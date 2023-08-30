位於法國斯特拉斯堡(Strasbourg)的歐盟 議會大樓，有好事者指出似《聖經》的巴別塔。提起「巴別塔」，就不能不提寧祿(Nimrod)。寧錄是《聖經･創世記》中記載的一個人物的外號，是挪亞的曾孫，總是跟耶和華作對。

據《聖經•創世記》第11章記載，在洪水 後差不多二百年。當時挪亞大約800歲，兒孫已經有數千，他們都說同一種語言，聚居一起，而隨著人口的增多，一部份的人向東面遷移，找到了一塊平原，並且決意在那塊平原反叛上帝，而寧錄很可能就是反叛者的領袖。這群人建造了一座塔，目的是傳揚他們的名。結果耶和華變亂了他們的口音，使他們彼此之間言語不通，建塔的計畫因此而失敗，人類自此之後各散東西。

也許《聖經》故事太古遠了，不好理解。但2006年上映的一部電影，也是取名《巴別塔》，由畢彼特和姬蒂白蘭芝等主演，寓意更深。電影以四段分別發生在摩洛哥、日本、墨西哥和美國的劇情交織而成，劇情開始時講述一對摩洛哥少年從父親的手上接過了步槍，父親讓他們牧羊時用來嚇阻胡狼，他們卻為了好玩對著旅遊巴士試槍，結果子彈破窗而入，射中一名觀光 的美國少婦。

雖然是一粒子彈，本來是孩童玩具，竟掀起軒然大浪，一波接一波，牽一髮而動全身。影片四個片段都是描述許多不可挽回的結局，都是由小事引發，或一時意氣之爭而起。本是無心之失，便成為人與人之間無法解釋的誤會，乃至永不磨滅的仇恨，何況是變亂語言的「巴別塔」?

語言失效，是人類至深的死穴，而如今歐盟議會大樓的現代「巴別塔」形象，再看看歐洲各國語言之多，對歐洲統一還會有甚麼憧憬？