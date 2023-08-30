我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

現代「巴別塔」

〈六合飛翔〉岑逸飛

位於法國斯特拉斯堡(Strasbourg)的歐盟議會大樓，有好事者指出似《聖經》的巴別塔。提起「巴別塔」，就不能不提寧祿(Nimrod)。寧錄是《聖經･創世記》中記載的一個人物的外號，是挪亞的曾孫，總是跟耶和華作對。

據《聖經•創世記》第11章記載，在洪水後差不多二百年。當時挪亞大約800歲，兒孫已經有數千，他們都說同一種語言，聚居一起，而隨著人口的增多，一部份的人向東面遷移，找到了一塊平原，並且決意在那塊平原反叛上帝，而寧錄很可能就是反叛者的領袖。這群人建造了一座塔，目的是傳揚他們的名。結果耶和華變亂了他們的口音，使他們彼此之間言語不通，建塔的計畫因此而失敗，人類自此之後各散東西。

也許《聖經》故事太古遠了，不好理解。但2006年上映的一部電影，也是取名《巴別塔》，由畢彼特和姬蒂白蘭芝等主演，寓意更深。電影以四段分別發生在摩洛哥、日本、墨西哥和美國的劇情交織而成，劇情開始時講述一對摩洛哥少年從父親的手上接過了步槍，父親讓他們牧羊時用來嚇阻胡狼，他們卻為了好玩對著旅遊巴士試槍，結果子彈破窗而入，射中一名觀光的美國少婦。

雖然是一粒子彈，本來是孩童玩具，竟掀起軒然大浪，一波接一波，牽一髮而動全身。影片四個片段都是描述許多不可挽回的結局，都是由小事引發，或一時意氣之爭而起。本是無心之失，便成為人與人之間無法解釋的誤會，乃至永不磨滅的仇恨，何況是變亂語言的「巴別塔」?

語言失效，是人類至深的死穴，而如今歐盟議會大樓的現代「巴別塔」形象，再看看歐洲各國語言之多，對歐洲統一還會有甚麼憧憬？

歐盟 洪水 觀光

上一則

我們愛地球

下一則

堂姨的傳奇

延伸閱讀

熱浪炙燒摩洛哥 氣溫首度飆破華氏122度

熱浪炙燒摩洛哥 氣溫首度飆破華氏122度
女足世界盃／法國4比0痛宰摩洛哥闖進8強

女足世界盃／法國4比0痛宰摩洛哥闖進8強
女足世界盃／法國後防線薄弱 「幸運女神」還眷顧摩洛哥嗎？

女足世界盃／法國後防線薄弱 「幸運女神」還眷顧摩洛哥嗎？
女足世界盃／把德國南韓踩腳下 摩洛哥晉級16強

女足世界盃／把德國南韓踩腳下 摩洛哥晉級16強

熱門新聞

身著婚紗的吳玲瑤。（陳漢平．圖片提供）

千山萬水有妳同行——獻給玲瑤

2023-08-24 02:02
倩華∕圖

家有狗女初長成（上）

2023-08-26 02:02
饗賓餐旅集團總經理陳毅航。（記者黃淑惠／攝影）

饗賓餐旅集團總經理陳毅航 打造Buffet新美學

2023-08-29 02:00

送禮

2023-08-26 02:08

不起眼的燒肉店

2023-08-23 02:01
達姆∕圖

懶人與植物

2023-08-25 02:02

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物