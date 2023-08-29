五十多歲的華裔女子克利斯汀，香港出生、長大，中學畢業後來美留學，在三藩市嫁了一個擔任高中化學教師的白人，還領養了一個女兒。近年來，她天天去住處附近的星巴克 買咖啡 ，結交了一群「啡友」。其中一位老先生，姓顧，自稱88歲，來美超過半個世紀，他的太太他年輕七、八歲。

克利斯汀天天在兩個地方和這對夫婦不期而遇，星巴克是一個，另一個是網球場。顧先生從前是網球迷，如今腿腳不俐落，興趣只剩下看；夫婦倆都愛隔著鐵柵欄看克利斯汀打球，看到好球，拍掌叫好。克利斯汀走近柵欄，一邊擦汗一邊和他們閒聊。

一天，顧先生喜滋滋地對克利斯汀說，我昨天生日，收到八件禮物。克利斯汀說，「哇，您太有福氣了！什麼禮物？」他回答：「四件有價」，太太送的高級皮帶，兒子送的星巴克消費卡，兒媳婦送的保暖棉鞋，孫女送的帽子。

另外四件呢？那可不能折算為金錢。他賣了個關子，不說下去，慢騰騰地喝拿鐵，泡沫沾在白鬍子上。太太拿起紙巾替他擦，他別過臉去說，「這樣好看」。

克利斯汀的好奇心爆棚，以央求的口氣問：「說嘛！」顧先生說，禮物是四個年輕漂亮的姑娘送的。這些人你也認識。頭一個，黑人凱麗，房屋經紀；第二個，印度人拉拉，護士；第三個，白人吉娜，律師助理，第四個也是白人，叫寶寶，退休 了。「禮物都是這麼貴重的？」他回說「當然」。

什麼禮物？一個擁抱加親吻？顧先生揭開謎底，隨即大笑，全身抖動，臉上的壽斑彷彿要飛起來。克利斯汀以為顧太太會吃醋，但她沒有，只是低頭喝著店員為她特別調製的綠茶「拿鐵」。

顧先生得寸進尺說：「克利斯汀，我在等待第五件無價的禮物呢？」眼睛閃爍著頑皮的光彩。

克利斯汀站起來說，「應該的。」結結實實地把顧先生摟著。顧先生體胖，順勢將整個身體壓過來，克利斯汀挺不住，所幸背後是桌子，以後背抵著，才免於跌倒。繼而，她作勢在老臉右頰「啃」了一下，聲音雖誇張，但只輕觸皮膚。顧先生樂不可支，叫著：「哎喲，大家看到沒？」

然後，各自安坐。顧先生心情好，說起當年。「抗戰期間，我在上海。一次，日本鬼子發動空襲。我和母親正在街上走。飛機掠過頭頂，扔下一排炸彈，炸彈在遠處爆炸，瓦片在腳前落下。母親給嚇癱，走不動，我把她背上，拚命跑。終於找到警察局，那是兩層的水泥建築，我在鐵閘前大叫，開門開門！一個拿槍的員警走來，把我們趕走。我們才走開數十步，警察局的屋頂被炸彈爆開，血肉橫飛，裡面的人不是死了就是受了傷。」

克利斯汀曾就「無價的禮物」向當經紀的凱麗和當護士的拉拉求證，她們都說，「是啊，老傑克這麼可愛，值得。」不過，顧先生最近不索求禮物了，因老年癡呆症加重，星巴克去不了，偶爾由太太攙著，在家門外散步。克利斯汀有一天駕車經過他家，看到他倆，下了車。雖然老人已叫不出她的名字，但克利斯汀大方地送上一份「無價的禮物」。

克利斯汀破例走近顧太太，也給了她一份，被擁抱著的顧太太又驚奇又感動。克利斯汀誠懇地說：「我的丈夫也患這種病，發病時才六十歲，一直由我照顧。您辛苦了，我會把經驗告訴您。」