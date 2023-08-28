被稱為「歐洲祖母」的路易斯･韋斯(Louise Weiss，1893-1983)，來自法國的阿爾薩斯省(Alsace)家庭，父親是採礦工程師。她自幼在巴黎成長，有五個兄弟姊妹，在英國牛津大學畢業後任職中學教師。第一次大戰時，她年方20歲，成為戰地護士，戰後轉行在法國一間出版社出任《新歐洲》雜誌的編輯。

1935年她已42歲，第二次世界大戰已在醞釀，而她則全力投身婦女解放運動。二次大戰時她參加法國抗敵的地下組織，並且是地下雜誌《新共和》的總編輯。二戰後她到訪世界各地，為法國著名雜誌和報紙撰寫了大量文章，闡述西方在全球促進民主價值方面起到主導作用。正是這種信念，讓她在冷戰期間支持歐洲獨立於美國和蘇聯兩大陣營之外。

戰後她已52歲，在倫敦成立「戰爭研究院」，並且前往世界各地考察。1979年她已86歲，代表戴高樂主義派政黨參選歐盟 議會，成為歐盟議會最年老的一位議員。

觀乎韋斯女士一生為政治奮鬥，並且努力不懈爭取女權，加上獲獎無數，她於1983年去世，享壽90歲，是當時歐洲議會最年長的議員。後來，歐洲議會將其議會大樓以她的名字命名，以表彰她畢生對歐洲價值觀的支持，也是實至名歸。

不過這座議會大樓，驟眼一看，卻甚為奇特，其怪異之處，在於它像一座尚未完成的大樓，其頂層部分有一半有意懸空，形似通天，但又給人殘缺的感覺。推廣者說這是設計者象徵歐洲統一尚未完成，「同志 仍須努力」。

但好事者指出這座韋斯大樓的設計靈感，可能來自文藝復興時期著名畫家老彼得･布勒哲爾(Pieter Bruegel de Oude)在1563年畫的一幅名作《巴別塔》。「巴別（Bavel）在希伯來語有「變亂」之意。