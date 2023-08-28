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不要被逆境拖垮

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

Anton Du Beke在英國是家喻戶曉的名字，五十七歲的安東大半生都與舞蹈結緣，他是一位交際舞兼拉丁舞的職業舞蹈家。

安東不僅舞藝精湛，他同時極富觀眾緣。英國BBC長壽節目《Strictly Come Dancing》自二○○四年首播以來，安東都是舞蹈台柱，曾跟不少名人合作共舞，深受觀眾歡迎。

近年安東更升格擔任該舞蹈比賽節目的評審，以風趣幽默見稱；而安東更是出了名評分最手鬆的一位，可見他為人善良親切，評語溫和從來不會開罪人。

這麼一位親善大使，永遠保持笑臉迎人的形象背後，料不到曾經歷顛簸的成長路；安東於一個訪問節目中首次披露，他於少年時，曾遭親生父親以刀襲擊而受傷入院。

閒時愛說笑的安東，此刻臉上抽緊了神經，描述超過四十年前的一段慘痛記憶時，卻像是講述昨天發生的事情：「爸爸喝醉時，我知道要趕快避開，不過那次是避無可避，我被他用刀刺傷了腳和胸口；我記得自己一拐一拐徒步到醫院，途中遇到路過的警車，我拚命大叫：他在屋裡手持利刀呀！」

那位剛開始醉心於舞蹈的青少年，當時最擔心的是自己受傷的腳會否從此不能再跳舞？幸好安東憑著堅毅的意志，苦練舞蹈，最終成為著名的舞蹈家、名利雙收，現在與太太和一對龍鳳胎子女生活美滿。

「我習慣向前看！」逆境沒有把安東拖垮，但父親去世時，他缺席了喪禮。

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