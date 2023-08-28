牙醫拿起相機，把塑膠支架撑進我的嘴巴，頂著上下兩排牙齒，吩咐說︰「合緊牙齒，笑一笑！」我滿口支撑架，嘴唇動彈不得，不知如何笑得出來，只好咬緊牙關，張口讓他拍了幾張照片。

「終於箍完牙了，我把新舊照片發給妳對比一下吧。」他說。

這一刻，已經過了14個月的箍牙期，漫長的工程終於完成，充滿成功感；當初有如蝴蝶拍翼的門牙，變為現在的整齊潔白，笑起來特別高興，我馬上拿著鏡子，不斷從各個角度展露笑容。

一年多時間，領悟到一項重要的知識——牙齒會不斷移動。以前的牙齒原本互相頂著，看起來還可以接受，但隨著時間推移，互相堆疊，長得愈來愈不像話。於是請醫生幫忙，用隱形牙箍以「外力」矯正，兩星期換一個透明牙箍，把重重疊疊的牙齒重新拉好，比以前更平整。

「現在已經是最後階段，再忍耐一段時間。」醫生說，「完成箍牙後，請每天戴上定位器，吃飯和拍照的時候可以脫去，但其他時間都要戴着固定牙齒，半年後就可完全鬆綁！」

在這最後階段，不必開會見人的時候，牙齒上多了一條細小的鐵線，每當出外吃飯時，就悄悄去洗手間脫去定位器，神不知、鬼不覺，牙齒雪白又平滑，笑得開懷。