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青竹蛻變

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

因為參與政協工作，讓我認識到湖南郴州。2018年6月，我們首次走進桂東縣青竹村，參與扶貧工作。雖然它擁有綠水青山的優美環境和原始生態，卻因為位處偏遠地區，村民住的是破爛小屋；因為土壤貧瘠，種的菜、養的雞都很瘦，賣不了錢。年輕人有能力的都到城市工作，只留下老弱在村裡，生活很苦，是出了名的貧困村。

在國家鄉村振興戰略和精準扶貧的政策下，我們有機會為這個貧困村落進行扶貧工作。由於新冠疫情，過去幾年我一直沒見過我幫扶的鍾家，只能依賴微信溝通。今天走到村裡，終於見到鍾先生一家人，他們對我的熱情，就好像重遇失散多年的親人一樣，鍾媽媽特別激動，還準備自家種的黃桃、南瓜子和糍粑送給我們。

五年前，鍾家和其他村民一樣，都居住在破舊房子裡，過着貧苦生活，但五年過去，我們看到鍾家住進了新房子，裡面設施齊全，電力系統、光纖網路一應俱全。

鍾家更自力更生，不但種植青菜、花生等農產品，更擴建了房子作民宿用途。看到鍾家從貧困戶走出來，現在有一所民宿，做一點小生意，生活改善了，臉上洋溢著幸福的笑容，實在令我十分感動。

國家在2021年公布成功為9899萬農村貧困人口全部脫貧，被形容為人間奇蹟，大家看到各種視頻報導可能抱有懷疑，但眼睛是雪亮的，親歷其中，見到村落的蛻變，在村民的眼神、笑容和對話中，我可以感受到什麼叫幸福感。

民宿 微信 疫情

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