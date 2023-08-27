近代兩次歐戰，歐洲早失身給美國。人口4億5000多的歐洲，最容易令人想起中國的戰國時代，雖然國家多達50多個，但真正強大的屈指可數，恰如戰國七雄一樣。當年秦始皇統一六國，歐洲可沒有這麼幸運，沒能產生像秦始皇那樣的強人。

歐盟 是根據1993年生效的馬斯垂克(Maastricht Treaty)條約而建立。現時歐盟成員國多達20多個，官方語言則有24種，基本上是個經濟聯盟，但各懷鬼胎。

歐洲統一的思想，早在20世紀以前已出現。中世紀時法蘭克帝國和神聖羅馬帝國等都將歐洲許多地區統一在其疆域內。18世紀時美國獨立戰爭爆發，當時就有歐洲人設想歐洲仿效美國，建立歐洲合眾國。

而在19世紀的歐洲，最為叱咤風雲的是英國的維多利亞女王，建立所謂「維多利亞時代」，占領無數殖民地，令英國成為「日不落帝國」。維多利亞女王一共生了九個孩子，其中好幾人都和歐洲大陸的君主聯姻，包括德國皇帝、希臘王后、挪威國王、俄國沙皇等，到了19世紀末，她已成為「歐洲祖母」。

不過最近筆者遊法國的斯特拉斯 堡(Strasbourg)，才發覺「歐洲祖母」另有其人。原來歐盟的議會大樓所在地在斯特拉斯堡，該大樓名為路易斯･韋斯(Lousie Weiss)大樓，法國人心目中的歐洲祖母，力倡歐洲統一的正是她。

路易斯･韋斯(1893-1983)是法國作家、新聞從業員、女權運動者和歐洲政治家。我對她本來所知不多，但因為遊斯城時兼遊離該城約30公里的一個小鎮Saverne，始發覺有一個專為韋斯女士而設的博物館 ，館址就在一間小學裡面，是韋斯女士在她臨終前兩年(1981)，將畢生遺物全部捐贈給這間博物館；她在法國鼎鼎有名，是我孤陋寡聞而已。