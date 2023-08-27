St Michael's Mount

位於英倫西邊的Cornwall，風景迷人得像一幅幅油畫，美得有點兒虛幻，不太真實。

英倫海峽最南端的Lizard Point，讓人有置身於天涯海角的感覺，今次行程未有到達最西端的Land's End，人家說那裡才是世上真正的天涯海角，且留待下趟感受吧！

那天，我們到達了沿海一處熱門旅遊點St Michael's Mount。與其說是一座山，倒不如說是一個小島較為貼切，一座小島就屹立於前面海的中央，由海灘開始，有條長長的小路伸延出海的位置，沿著小路走大概十分鐘，即可到達St Michael's Mount。

但並不是百分百可以登島的，這取決於潮汐漲退的情況。當潮水上漲時，那條小路會被海水完全淹沒，硬要登島就要轉乘小船了。

我們到達時已近黃昏，小路已有一半被海水淹沒，於是只好打消登島的念頭，轉而登上近岸邊的岩石小島欣賞風景。不一會兒，就連接上岩石小島的路，也漸漸被漲潮的海水淹沒了，遊人們都紛紛退到海灘上，我們一行人也到海灘的咖啡 座休息。

遠望剛才走過的路，已全部被海水淹沒了，卻突然看見有個七、八歲的男童，獨自在靠岸的岩石小島來回走動，海水已淹到他的膝蓋位置了，萬一他一個腳步踉蹌不穩、被海水吞噬那怎辦？我擔心得心跳劇烈。

磨蹭了半小時後，男童安然上岸，謝天謝地！他的父母竟然一直坐在我們旁邊喝著咖啡呢。