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子聰超儀加油

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

向來都非常欣賞Do姐鄭裕玲的訪問技巧，她真誠自然，從來都不會造作煽情，她頭腦靈活、問得到位，既不多又不少，卻又絕不八卦庸俗，絕對是一位後輩該學習的高質素主持。

Do姐訪問何超儀，聽得我眼濕濕，極為感動。

不得不承認，世俗人對富家女也許都存在既定偏見，認為她們嬌生慣養、刁蠻任性、吃不得苦；但何超儀給我的印象卻不僅捱得苦，更會非常主動拿苦來辛呢。

誰都知道，拍電影是日夜顛倒、挑戰身體極限的工作，既是享有名望的富家女，出錢投資便行了，但何超儀卻身體力行，多年來出錢又賣力。好吧，拍一兩齣玩夠了吧！不，一齣、兩齣、三齣…何超儀，我臣服了。

這回看Do姐訪問她，更令我對她刮目相看，何超儀對丈夫陳子聰的情義，讓人深深感受到，世間原是有真愛的。

她一臉祥和，娓娓道出丈夫的詳細病情，內容卻是怵目驚心的——大動脈爆裂流出滿肚子的鮮血、手術期間內臟要掏出來清洗、手術後要依靠尿袋和造口排洩、昏迷期間命懸一線…等。這位深愛丈夫的太太都是堅強地守在他的身邊，耐心地以夫妻慣用的BB話鼓勵著他，用自己的體溫暖著丈夫冰冷的雙腳。

老實說，過去我曾聽過不少夫妻大難臨頭各自飛的故事，一方病重，另一方嫌棄而失蹤的屢見不鮮；又或是一方不停罵惡言：「誰叫你抽菸喝酒，抵你病啦！」看完何超儀的訪問，那些人該感到慚愧吧。

這裡誠心借用Do姐的祝福語：祝陳子聰手術成功，早日變回freeman！何超儀加油呀！

投資 嬌生 八卦

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