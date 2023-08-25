近年來天氣破紀錄炎熱，最佳的消暑活動莫過於游泳，在羅省市區有許多健身 中心都設有游泳池，可以練習。如果喜歡熱鬧，可以舉家去海灘游泳、日光浴和參加海灘活動。南加 是海灘著名的勝地，不愁沒有好去處，然而，這裡的泳池和海灘，似乎欠缺了一些什麼。

我忽然想起當年香港 九龍的荔枝角海灣（簡稱為「荔灣」），記得到那裡游泳，有絕然不同的感受。它除了有優良的海灘外，還有特色的游泳棚和出租的小艇，供泳客游泳兼划艇，可做雙重運動，世界很少有地方可以兩樣都兼顧。

我對荔灣泳棚有特別的感情和印象，當年荔灣有三個著名的泳棚，分別是：東方會、青年會和華員會，三個泳棚皆大同小異，都是用竹篾和茅草建成，呈U字形，U的上方臨海是泳區，用浮竹分隔成高、中、低三個泳區，寬度如奧運泳池；高級的，水最深給游泳高手練習，有跳水台，可練習跳水；低級的，水最淺給初學者用；中級的，給青少年用，有救生員當值，全部都只服務會員。

說來有點誇張，要不是有這荔灣的泳棚，膽小的我可能到現在還不會游泳。

我學游泳時總是怕身體會失控下沉，容易遇溺，即使用救生圈或浮板學習，甚至有教練從旁指導，都不能克服這種心理，因此一直都學不會，教練也沒轍。有一次，有朋友介紹我到泳棚試學習，在偶然機會，發現泳棚的泳區，有浮竹間隔，浮力特別強，有些泳者貪玩坐上去也下沉，我見了膽子壯了，瞥見浮竹接近下水梯，於是扶梯下水，攀浮竹至泳道中間，然後嘗試短暫放手；一邊踏動雙腳，一邊保持頭在水面，我竟然可以上浮不沉，於是膽子漸大，如此一握一放浮竹練習，居然學會了游泳，只是動作不很正確，稍微調整後，便成功會游蛙式，非常神奇。後來教練得知，還以為我「吹牛」（撒謊）。

後來，我發現荔灣游泳的樂趣不只是泳棚，還有很吸引泳者的浮台，這圓形的浮台被固定在海灣的中心，泳者可以攀上浮台歇息，成為長途泳者的一個海中目標，頗具吸引和桃戰性；要游到長距離的浮台，必須要在充分的體力。於是我開始有興趣逢周末都到泳棚不斷努力練習，希望有一天，我可以成功登上浮台，炫耀一番。

經過一番苦練後，終於有信心一試，為求安全，約好友划划艇跟隨，以防萬一。我終於得償所願，一口氣成功游到浮台，中途沒有扶艇休息，當登上浮台時，那種興奮的心情至今仍印象難忘。由於這一役，我同時也開始喜歡划艇，雖然要花時間學習划船的技巧，但知道學會後，除游泳之外可以多一種樂趣的活動。

有了兩項運動的興趣，在假日多了一個消暑集體活動；我不時會約同三兩知己，帶備飲料乾糧作海上遠距離消遙遊；划艇、游泳雙重娛樂，既可以鍛鍊身體，又可以增加生活情趣，真是一樂也。

幾十年後的今天，在一次上網懷舊，發現令我懷念的九龍的荔灣，已不復存在，取而代之的是1980年填海發展出來的荔枝角公園，真是滄海桑田，令人惋惜。以前那些美好的日子，今後只能在回憶中找尋了。