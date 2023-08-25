最近收到扮靚達人李韡玲的新書《幸福育兒經驗》，她今年2月榮升祖母，可喜可賀。她的兒子及媳婦要兼顧工作及育兒，十分辛苦，於是她分享過來人經驗，其中關於預防「產後抑鬱」，非常適合新手媽媽參考。

她在書中不同章節，重複一個信息，產後抑鬱是常有的事，千萬別掉以輕心。「產後荷爾蒙有所變化，會影響到大腦控制情緒，缺乏經驗、安全感，加上種種個人問題或者家庭問題，當有新成員出現，有點束手無策，情緒就會變得很不穩定。」

通常在產後一個星期，受到體內激素變化、休息及睡眠不足等等的影響，媽媽會感到沮喪、無故哭泣，甚至對孩子失去興趣。這就是產後抑鬱的徵狀，持續3、4個星期至半年不等。若有外來壓力，例如嬰兒三更半夜哭鬧、老人家指指點點、丈夫不理解，都會令新手媽媽難過抑鬱。

要幸福快樂，必須正視情緒，請家人或傭工一同幫忙換尿片、餵奶等。心情欠佳時，向丈夫或朋友傾訴，讓他們開解。新手媽媽別忘記對自己好一些，打扮一下，甚至找一天「放假」，提早上床睡覺；睡眠充足，就可以穩定情緒，補充體力。早睡早起身體好，不但是一個口號，還可以美容及保持心靈健康。希望各位媽媽幸福，沒有憂愁。