最近，香港 老牌電影明星周潤發 與導演潘耀明、編劇莊文強搭檔，與香港大學生對談「電影．人生」，他從影47年，累積豐富的從影經驗和難得的人生旅歷，暢談電影人生，受到大學生們熱烈歡迎，回響熱烈。

周潤發站上大學講壇，以「過來人」的身分，分享銀幕生涯精采一幕，引人關注。他是香港影壇難得一見的「奶油小生」，動作片、劇情片、浪漫劇、喜劇片、警匪片、賭博片等不同類型影片，他都能恰如其分地扮演好不同角色，並把角色演活。

他拍了《喋血雙雄》、《監獄風雲》、《秋天的童話》、《龍虎風雲》、《賭神》等超過100部電影與電視劇。他憑電影《英雄本色》、《龍虎風雲》、《阿郎的故事》三度勇奪香港電影金像獎「最佳男主角」，還兩次獲得台灣金馬獎「最佳男主角」。

今年已68歲的周潤發，在香港電影史册上早已留下不可磨滅的印記。他與成龍、周星馳在香港影壇上並駕齊驅，三人被稱為「雙周一成」。

1995年，他來好萊塢拍片，參演了電影《替身殺手》、《安娜與國王》、《加勒比海盜3》等，成為香港電影演員進軍好萊塢電影的先鋒。

更令人刮目相看的是，他還是兩岸三地大導演的「大紅人」，2000年，他在李安執導的影片《臥虎藏龍》中飾演李慕白，影片獲得奧斯卡「最佳外語片」等多項殊榮。事隔六年，他與鞏俐又在張藝謀執導的古裝片《滿城盡帶黃金甲》主演「大王」與「王后」，也創下不錯的票房紀錄。2006年11月，我有幸在洛杉磯 參加電影《滿城盡帶黃金甲》全球首映式和該片古裝服裝設計展，先睹為快。

1980年，周潤發與趙雅芝這對香港影壇「金童玉女」，聯手拍製25集電視連續劇「上海灘」，一個演「許文強」，一個飾「馮程程」，一炮而紅。

這部電視連續劇不僅風靡大江南北，甚至連東南亞也颳起「許文強」旋風。當年我在上海時，曾親身沉浸在電視「上海灘」迷戀之中，大街小巷都在收看這部電視劇，我兒子也是看電視劇「上海灘」長大的。「許文強」頭戴禮帽，身披風衣的瀟灑形象和馮程程梳著麻花辮的清純模樣，至今仍深深留在廣大觀眾心中，這也許是周潤發銀幕上所呈現的一種「魔力」吧。

43年過去了，周潤發與趙雅芝主演電視連續劇「上海灘」的影響力，至今在海內外仍繼續「發酵」。

11年前，洛杉磯一家主打上海海派菜餚的中餐館開張，老闆是正宗上海人，他乾脆把店名取之謂「上海灘」，店內大螢幕不時播放電視劇「上海灘」和主題曲。店門口放置一輛上海灘所特有的黃包車，再加之店門是老上海石庫門房子古色古香的兩扇紅色大門，讓大家透過時光隧道，回到舊時代的老上海，回味無窮。

五年前，洛杉磯上海灘餐館第二家店開張，老闆別出心裁，把自己打扮成「許文強」的腔調，在電視劇「上海灘」主題歌曲聲中迎客。看來，電視劇「上海灘」後續「影響力」仍在海外華人中燃燒。

不少影迷都喜歡叫周潤發為「發哥」，我雖比他年長好幾歲，但我也願親切地叫他一聲「發哥」。