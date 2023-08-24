在英國埃塞克斯郡（Essex）曾經發生過一宗慘劇，有對結婚24年的夫婦，育有兩女，本來生活平凡快樂的家庭，卻突然陷入泥沼，丈夫忽然性情大變，經常在家大吵大鬧情緒失控，家人苦惱不堪。太太終於發現丈夫不僅酗酒，他還有吸食可卡因。

太太按捺不了，最終提出離婚，丈夫從此搬走，還以為可以重過安寧的生活，噩夢卻剛開始。當前夫得悉前妻結識新歡後，精神狀態愈形惡化，他每天不斷傳恐嚇短訊給前妻、女兒和前岳母，甚至曾用鐵槌破壞前妻住所的大門。報了警，警察將他拘捕，卻很快又將他釋放。

那天，他威脅會殺害女兒，前妻在無計可施的情況下，將兩個青少年女兒送到母親家暫避。翌日早晨，當兩個孫女離開後，70歲的外婆把狗帶到門外花園，就於電光的一剎那，迎面跑來一個一隻手似已著火的男人，他將電油淋向外婆，她隨即全身著火。

那個男人全身超過九成燒傷，當晚死亡，而他的前岳母於十多天後也不幸逝世，這宗駭人聽聞的殺人事件發生於2018年。

隨意在網上搜尋「殺害前妻和家人」的事件，料不到會竄出世界各地數不勝數的恐怖案例。地球上每天有數不完的婦女和家人，是活在極度惶恐之中，懼怕會遭逢前夫的傷害。這些可憐的受害人，也許正在你的周圍，苦待救援呢！