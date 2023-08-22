嘆長發麵家的「光榮」

據新聞報導，經營了71年的香港 長發麵家將於今年11月「光榮」退出歷史舞台了。雖說「人生七十古來稀」，長發麵家至今經營已逾七旬，但當今科技醫學的發達，人生70只是壯年，而長發終於不能再「長命」，令人唏噓。

比它早兩個月「光榮」的，還有位於西灣河成安街12號地下經營了61年的「珍香園」老牌傳統豆品食店，都是街坊喜歡的，唉！

雖然消失的是無數食店之一二，市民還有大把選擇。但人就是這樣，當一家熟悉的食店或其他熟悉的人或物，日日可見沒有什麼感覺，一旦消失了即難免懷念感慨失落。

麵食對於粵港人雖不像大米日日陪伴，但在日常生活中真的不可或缺。早餐有人一碗排骨飯、一杯奶茶搞定，但更多的人會來一碗雲吞麵或牛腩麵；若是正餐，也愛來豉油皇炒麵一款，既當主食亦作菜品。

北方有刀削麵、手擀麵，粵港則有鹼水竹升麵，我則南北皆不拒：北方的番茄雞蛋麵、武漢的熱乾麵，均是我偶然找來一食之物；家裡則長備鋪面在灣仔香港本地的鏡記蝦子麵；到澳門 遊玩則必嘗黃枝記雲吞麵，並再購獨家出品經銷的爺爺麵回家。

長發麵家的「光榮」退休，不能不說是香港的損失，是對香港市民美食選擇及心理上的兩重損失；感覺就是陪伴了我們幾十年的老街坊，一個個關門搬走，身為鄰居說沒有失落是假的。

長發麵家誕生於1950年代初，身為內地移民 之一，為搵兩餐發揮自己曾為「後鑊」（烹飪師）的馬先生開了這間麵店，一幹就是兩代人、超過70年。按馬先生的後人稱，長發麵家誕生於香港大量移民湧入的機緣巧合潮流中。

70年過去，長發這次關店的直接原因，據稱是政府收回該地當規畫發展用途。是不是也有外遷移民增多潮流影響不得而知。不過又據統計，今個學年，香港有2萬多幼兒流失，致使幾百家幼稚園關門。每個幼兒背後就是一家。港人的離去是不是也是一個機緣巧合呢？

真是「十年河東 ，十年河西」。