與汪明荃（Lisa姐）、家英哥見面，他們即將上演的作品，竟然是一部西洋劇《蝴蝶夫人》；我腦海浮現普契尼（Giacomo Puccini）的歌劇 ，好奇問︰「粵劇演出蝴蝶夫人，是否曲、詞皆要重新譜寫？」

家英哥笑說︰「今年演出的版本，的確加入了我的編排意念。其實，30多年前我已經首次接觸此曲的『粵劇版』，想將之搬上舞台。」

緣分始於1960年代，羅家英慕名前往欣賞名伶紅線女與馬師曾、薛覺先合演的版本，由「真善美劇 團」於澳門 演出。馬師曾擅長改編，改西洋劇《蝴蝶夫人》為粵劇，又將莎劇《威尼斯商人》改編為粵劇《一磅肉》，乃當時的創舉。

「我一看此劇，覺得Lisa姐是演出『蝴蝶』的最合適人。她有一段時間去日本深造學藝呢。」

當時馬師曾的版本，後來經過葉紹德改編。十多年後，羅家英又由紅線女藝術中心借來馬師曾的劇本，重新整理，成為「羅家英版本」，已經是第三個版本的《蝴蝶夫人》。

珠玉在前，羅家英在第三個版本繼續創新，除了保留粵劇歌唱的鋪排，更大膽將西方音樂融入作品中︰「尤其是最後一場，在蝴蝶自殺的場景，為了加強感染力，我們將電影《教父》的音樂亦融入劇中。」聽他講後十分好奇，馬上撲飛，欣賞兩位高手傾力演出的中西融和作品。