位於英格蘭最西南邊端的Cornwall是自駕 遊勝地，悠閒地沿著岸邊市鎮逐一遊覽，喜歡時停下來吃份蟹肉三文治，一邊欣賞美麗海景，委實是太寫意了。

Cornwall的名勝古蹟 多不勝數，Tintagel Castle是其中最熱門的打卡點，這座建於十三世紀的城堡，屹立於陡峭的懸崖之上，現代人加建了高空吊橋，方便遊人登上懸崖一睹磅礡的遺跡。

起步點位於山腳，兩位年輕好友率先邁開腳步，不旋踵已走得老遠了，兩位跟我年紀相若的腳步紮實地隨後走著，走得愈高，我的呼吸就顯得愈紊亂。我緊貼著左邊的山走著，壓根兒不敢朝向右邊無遮無掩的方向看，但卻清楚知道那是懸崖，若不慎跌下去，必死無疑。

走到山腰盡頭了，天呀！竟然要在險要的山路峰迴路轉到後面看不見的地方去，突然有種山搖地動的暈眩感覺，心臟怦怦怦跳個不停，雙腳發軟，膝蓋不停打顫，最終硬著頭皮跟好友說：「真對不起，我要放棄了。」

就連那道高空吊橋都未及瞧一眼，中途已chicken out了，真丟臉。

惟有走回山腳，買杯Cornwall特產的Vanilla Clotted Cream雪糕，吃著來壓驚吧。

對於有嚴重畏高的人來說，登上城堡幾乎是不太可能的，但若然喜歡刺激的話，Tintagel Castle會是你的最佳旅遊點。