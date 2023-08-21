希臘被視為西方文明的發源地，歷史可上溯到古希臘。西元前5世紀發展至以雅典和斯巴達為代表的希臘城邦鼎盛時期。西元前146年併入羅馬帝國，其後成為拜占庭帝國的核心部分，以希臘語及文化所主導。15世紀中期被奧斯曼帝國統治。1821年，爆發希臘獨立戰爭，1832年建立希臘王國，1974年通過全民公投改為共和制。

希臘在2001年加入歐元區，但從2009年開始，隨著金融市場的不穩定，希臘的財政赤字已達GDP的15.5%，政府債務也占據GDP的130%。在整頓財政方面，希臘由於缺乏結構性改革，經濟難以持續增長，導致經濟危機爆發。經濟學者預計，由於能源危機和高通膨導致國內外需求萎縮，希臘經濟2023年將「煞車」，面臨零增長。

當年希臘的經濟危機，幾乎拖累全世界，包括香港 。由於欠下3200億歐元債務，歐洲人都怒斥希臘人懈怠、貪婪、自私，像蚱蜢般只懂得舒適地曬冬日的陽光，而且逃稅嚴重，貪腐猖獗，提早退休 蔚成風氣。

然而，即使希臘人肯振作和勤奮又如何？希臘經濟如今只剩下兩道板斧，其一是每年2400萬遊客的旅遊收益，其二是種植橄欖。不過黔驢技窮，已是窮途末路。

讓希臘脫離歐盟 ，恐怕會是兩敗俱傷。歐盟各國要向希臘伸出橄欖枝，算是償還文化債吧！歐洲如果沒有古希臘文化，沒有蘇格拉底、柏拉圖和亞里斯多德等哲人，今日的歐洲可能仍是個野蠻區。

根本「歐洲」這個詞（全稱「歐羅巴洲」，Europa譯為歐羅巴，是16世紀來華傳教士利瑪竇的傑作），來自古希臘神話。金牛星座的朋友便知道，歐羅巴本是腓尼基一個美麗善良的女子，但被主神宙斯扮成的金色大公牛誘姦而失身。