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被遺棄的孩子

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那個被遺棄的12歲男童一臉木訥，他是在努力隱藏著內心的不安與緊張，還有那些媽媽吩咐他要牢守的祕密嗎？這個年紀要承受著這麼多，真教人心痛。

看著他，我旋即想起一位我很欣賞的女作家Torey Hayden。她是教育心理學家，而她曾是一位特殊教育的老師，專門處理最棘手的個案，譬如是嚴重自閉、選擇性緘默症、受性侵兒童、嚴重被虐兒童等等；Torey將她曾經處理的真實個案，以小說形式寫成多本書。

其中一本著作曾記錄一個這樣的女孩：她被轉介到Torey課室時，大概是六歲，她從頭髮到衣著、鞋物都髒透了，性情極其暴躁，拒絕跟Torey合作；她沒有說過一句話，不喜歡時只會發出像野獸的吼叫聲。結果，Torey花了很長的時間，以無限的愛心和耐性，還有掌握兒童心理的技巧，漸漸取得女孩的信任，終於成功引導她走回正軌。

這個女孩曾經歷心靈的極度創傷，她的爸媽離婚後，單親媽媽帶著她和弟弟搬到其他城市，不曉得是否小女孩在車上喧嘩，媽媽竟然狠心於途中把她遺棄。小女孩在高速公路旁邊被警察發現時全身發抖，當時她只有四歲。在成長路上，女孩不斷被心魔纏擾，為何媽媽遺棄的不是弟弟而是她？她心靈的破洞也許一生也難以填補。

話說這個十二歲男童，直覺告訴我他很懂事、很聽話。目前的抽離狀態也許能讓他減少一些痛苦，但未來也希望他能遇上像Torey這樣的善心人，助他走出陰霾。

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