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恩怨情仇說法、德

〈六合飛翔〉岑逸飛

雖說法國的史特拉斯堡(Strasbourg)是法、德相混的鴛鴦城，但法、德之間不可能是鴛鴦，它們有的是恩怨情仇，近年才結成盟友。

史特拉斯堡在今日是法國土地，但流的是德國萊茵河的河水，多年的日耳曼文化和法蘭西文化撞擊，撞擊不出香港的「鴛鴦」。史特拉斯堡作為法國亞爾薩斯（Alsace）的首府，被萊茵河分為南北兩部分。

此地礦產豐富，古代是法蘭克王國一部分，在17世紀前歸屬神聖羅馬帝國，30年戰爭後割讓給法國，而自1871年普法戰爭後，普魯士迫使法國賠款50億法郎並割讓亞爾薩斯和洛林(Lorraine)，此後整個亞爾薩斯便在法、德之間不斷易手，更成為恩怨情仇的焦點。

從1870年起，法、德之間三次兵戎相見。普法戰爭後，鐵血宰相俾斯麥出於貪婪，吞噬亞爾薩斯，埋下惡因。統一德國的威廉一世，還故意選擇在巴黎凡爾賽宮的鏡廳登基，盡情羞辱法國，卻不知法國人日日磨刀霍霍，伺機報復。

德國人吞噬亞爾薩斯40多年後就嘗到苦果，俾斯麥為防止法國報復的外交，阻擋不了第一次世界大戰爆發，戰後凡爾賽和約，法國為報仇而痛宰德國，但同時又埋下20年後挑起更大戰爭的禍根，希特勒崛起令史特拉斯堡重投德國懷抱。

二次大戰末期，史特拉斯堡重新畫入法國管轄，隨後法國為脫離美國掌控，拉攏德國，1963年法國總統戴高樂和德國總理艾德諾(Konrad Adenauer)簽署德法友好條約，奠定德法友誼和歐洲整合。隨著歐洲走向一體化，法、德日益友好，一如今日史特拉斯堡的形貌，表相和平共存，內裡仍有深層差異。

戴高樂曾說，歐洲如一輛馬車，德國是馬，法國是車伕；但我相信德國想做車伕，寧願法國是馬。

德國 特拉斯 香港

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