Outlaw's New Road

一望無際的農地綠油油地反射著夏天陽光，柔和的風灌進車廂，令人倍覺心曠神怡。我們的車輛在Cornwall的鄉間小路蜿蜒前進，不旋踵已到達海邊小市鎮Port Isaac。

我迫不及待撇下好友拔足向前跑，終於到達心儀已久的海鮮名店。那是一種疑幻似真的神奇感覺，眼前景象我曾在無數次搜尋中見過，當親歷其境時，卻宛如跌進迷離境界，太奇妙了！Outlaw's New Road的外觀美麗優雅，壓根兒沒有令我失望。

該餐廳的老闆Nathan年僅45歲，卻已有20年創業經驗。他8歲就在廚師爸爸的店裡負責為麵包塗牛油，很年輕就投身廚師業，28歲在Cornwall開創第一間餐廳，32歲摘米其林兩星，行業內堪稱天才橫溢。

可惜，天才也敵不過天意。疫情 期間Nathan毅然決定放棄兩星框框，食物水準保持，價格則大幅向下調，好讓平民街坊毋須再花上2、3000元港幣，也能品嘗他烹煮的美食。

價錢調低了，生意果然回勇，卻一桌難求。這天我只是前來打卡而已，忍不住多嘴問問：「請問仍有位嗎？」帥哥經理禮貌的回答：「今晚已全滿，但明天午餐則仍有桌。」

翌日，我們5人安坐於面對全海景的舒適位置，享受著全海鮮午餐，有鮟鱇魚、海魴魚、無鬚鱈魚、鯖魚、龍蝦Risotto等精緻美食，每人消費港幣700元，是性價比最高的米其林餐廳（2023年餐廳喜獲米其林一星）。