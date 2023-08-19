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烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

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法國的鴛鴦城

〈六合飛翔〉岑逸飛

宋朝蘇東坡《題西林寺壁》的名詩：「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。」東坡瀏覽廬山風景，從不同角度欣賞，千姿萬態，面貌各有不同。從這邊看是平緩山嶺，從那邊看是陡峭山峰。遠望或近觀，總是產生新奇之感。

這種感覺，在我最近遊法國東部城市斯特拉斯堡(Strasbourg)時，就有類似體驗。此城位於德法邊境，是法國東北的千年歷史古都。最值得參觀是史特拉斯堡主教座堂，令人驚艷，拱頂、扶壁、玫瑰窗、花窗玻璃、壁畫雕刻無不讓人止步觀賞，難怪雨果稱讚它「巨大和精細的完美結合」，歌德評論它「莊嚴高聳、廣袤的上帝之樹。」

此教堂共花了近400年才建造完成，在1647年至1874年的227年間曾是當時世界最高建築，縱使到了21世紀，142公尺的高度仍讓它是世界第六高的教堂。這是哥德式建築的代表作，部分有著羅曼式建築特色，1988年被列入聯合國世界文化遺產。

橫看這城市是法國風味；側看這城市則有德國特色。目前它歸入法國版圖，但處處仍見德國痕跡。白天看它，綠樹夾岸，房舍儼然，一律是德國式幾何圖案木架支撐的房子，黑框白牆，沉實大方，充滿德國的理性色彩；但入夜後，蜿蜒盤旋的小街小巷和路邊的咖啡座，加上燈映河水，洋溢著法國的浪漫情調。

法國與德國相混，這個法德混搭，會否像香港人將咖啡和奶茶混合的「鴛鴦」？古人稱鴛鴦是匹鳥，鴛是雄鳥，鴦是雌鳥，形影不離，飛則同振翅，遊則同戲水，難怪唐代盧照鄰有詩云：「得成比目何辭死，只羨鴛鴦不羨仙」，男女戀人要學比目魚那樣生死不離，羨慕戲水鴛鴦而不想成仙。

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