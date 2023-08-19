2007年五月的一天，我在溫哥華唐人街的麗新理髮店內，身穿類似大夫制服的白大褂，雖然和新同事寒暄時笑嘻嘻的，可是，對著鏡子，我的神情難以掩蓋，那是落寞、茫然。有什麼辦法呢？我移民 加拿大後，入職一家沖印公司，黑房技師一當就是20年。可是，我這個從年輕時起就把攝影當成終生志業的「發燒友」，在行將步入晚年的關卡，因數碼照相的衝擊，失業了，不能不轉行，這是拿剪子的第一天。

新人、新地方，怯生生的，時間真長！一個人進門，朗聲說：「劍鋒啊，你好！」我詫異無比，沒錯，是他。他說：「我來理髮」。

這位貴客是翁瑞琪先生。第一次看到他的名字是在1980年初，那時我還在國內。這一年參加香港 「35釐米攝影學會」舉辦的國際攝影沙龍比賽，賽事結束後，舉辦方把參賽資料退回。包裏裡除了我的作品，還有一本參賽沙龍會刊，上面列出該學會的領導人名單，翁瑞祺是攝影沙龍的主席。

我移民十年後，翁先生也從香港移民到這裡，被兩個攝影協會聘為顧問。第一次給翁先生理髮，我特別小心，他打趣說：「我的頭髮才十幾根，值得費這麼多時間嗎？」他已年過八十，近乎全禿。我說：「我替你一根一根地剪，越慢越好，趁機聽你上課，完全免費。」他哈哈大笑。

從此，他一個月來一次，讓我修理「這十多根」頭髮。理完了，如果沒有客人，我就和他去咖啡店。一年年下來，成了常規。2011年的一天，翁先生又来了，我對他說：「今年我六十了，打算舉辦一個攝影展 覽」，他立刻表示贊成，說：「你拿照相機這麼多年，拍出無數好照片，當年代表中國參加香港攝影沙龍的大賽，如今火候更足，一定會成功。」我趁機問：「翁老師，您可以替影展寫前言嗎？」他爽快答應，並要我拿幾張作品給他看看。

我把幾張照片送交他，兩天後，接到他的電話：「劍鋒，前言寫好了，今天帶到唐人街交給你，看看是否合意？」我驚喜莫名。他說：「我沒有給任何人的影展寫過前言，你是第一個。」我和他約好在一個茶餐廳見面，每人一杯咖啡一塊蛋糕。翁老師拿出稿紙遞給我，說：「劍鋒，你看看哪裡需要修改。」

讀到「前言」第三行，我的眼淚就開始掉。翁先生看我久久不說話，以為出了什麼事，探身過來看。我的視線被淚水模糊，字不大看得清，不疊地說：「謝謝！謝謝！」翁老師說：「慢慢看。」我的眼淚一直流，從事攝影至今超過四十寒暑，何曾有哪個前輩這樣關懷我，予以無比熱情的鼓勵，人生至為難得的是知遇啊！

我逼自己往下看，看完後說：「寫到我的心裡去了。」翁老師看著我通紅的眼，說：「什麼地方需要修改就告訴我。」我送翁老師去公車站，心裡算一下，這一年他九十二歲。

我印好「六十回顧展」的宣傳資料後，在店裡給翁先生打電話，接電話的是他太太，她說：「翁老師昨天走了。」我的腦袋轟的一下，眼淚像決堤般湧出。同事見狀問：「發生什麼事了？」我嚎啕大哭，說：「翁老師不在了！」

翁老師，還有一個星期我的攝影展就開幕，早說好由您擔任剪綵嘉賓，你爽快地答應：「會穿一套筆挺的西裝出席。」唉，美好的約定成了畢生的遺憾。