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馬克思故居情結

〈六合飛翔〉岑逸飛

雖然今日而言，馬克思的光環已褪色，但他對中國的衝擊實在太深，中國人對他念念不忘，其中更有「名人故居情結」。一成名人，其故居便是重要文化資源、旅遊景點，遊客趨之若騖，也許認為參觀了名人故居，就可以沾染一下名人風範。

馬克思作為大名人，當然也不例外。他出生於德國古城特里爾(Trier)。特里爾有超過兩千年的歷史，靠近盧森堡邊境。開埠於公元前16年，曾為羅馬帝國四帝共治制時期西部凱撒（副皇帝）的駐節地。

馬克思出生的房子，是一幢灰白色的三層民居，棕色門楣、乳白色窗扉。該樓房始建於1727 年。馬克思父親是律師，1818年4月，租用這所房子，一個月後，馬克思便在這裡誕生。當年，樓上是馬克思一家住室，樓下是律師事務所。馬克思一家在這裡住了一年半。

筆者遊覽特里爾城時，來到馬克思故居附近，但找不到故居所在，四處問人不得要領，後來多虧一個婆婆指點，看來當地人對馬克思興趣不大。當我進入故居大門，才得知遊客主要是中國人，每年十萬，好像朝聖一樣。故居說明書更有中文、且是簡、繁兩個版本，但在德國其他名勝，說明書上的亞洲文字多是日文。

其實這間所謂「故居」，馬克思一家人及馬克思本人，對它根本毫無感情，直至一百多年後，德國社會民主黨從舊報章得知馬克思一家人曾在這房子住過，以近10萬帝國馬克，從私人手中買下這座當時已改為鐵器店的房子。二次大戰前，房子曾被納粹占領；二次大戰後，房子歸還社民黨，到1947年5月，故居改建成紀念館。但對不少中國人來說，沒有到過特里爾參觀馬克思故居，就不算是去過德國。

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