撇開政治不提，香港 有很多東西比美國先進，就拿香港人流行使用「八達通卡」和美國人流行使用信用卡 來比，可見一斑。

由過去大瘟疫的三年開始，美國人很少在日常生活中使用現金，大家都習慣和普遍擦卡找數。問題來了，很多人都會有過這樣的經驗：到便利商店購物或超市買菜，常在收款櫃圍前大排長龍，原因有時是擦卡機種不同，或老舊不靈，要不停擦卡或插卡，還要等候收據，相當費時，很多時還要顧客在收據上簽名，或要按密碼。最慘的是有人的信用卡被「拒付」，可能要換上好幾張卡，害得人龍很慘，因此常見有不少顧客忍耐不住，寧願放下物品，轉頭去別家買。凡此種種，司空見慣。

後來信用卡公司進步，付款可以拍卡，奈何有些商店、餐廳或超市收信用卡機古舊，拍卡不靈，又改回擦卡或插卡，情況好不到哪裡去。由於收受信用卡的店家要付手續費，變相店家收不足數，不受店家歡迎，因此在通行上大打折扣。

用信用卡付款，還有一個最大的顧慮，就是持卡人怕洩漏個資或密碼，信用卡會被盜用，麻煩更大。更何況用卡人很容易積累卡債，很難清還。總之缺點一籮筐，卻從來沒有人想過方法去改變。後來雖然有智能手機付款，但仍不能完全脫離信用卡，手機程式難，不是人人會用，更不用提落後的長者。不管怎樣，手機付款仍有缺點。

如果有一天，美國人能換用如香港一般的「八達通卡」，情況會截然不同，差不多可以完全改善以上的缺點，只要店家裝上「八達通」閱卡機，就會如香港人「嘟」卡（因八達通卡接觸到敏感的閱卡機，都會發出「嘟」聲，以示成功過數，所以香港人稱擦卡為「嘟卡」），方便之極，美國人會因此高興得不得了。

「八達通卡」和信用卡最明顯的分別是：前者是屬於電子貨幣 ，有多少錢用多少錢，後者是借貸，先使用未來錢，而使用電子貨幣卡，最大好處是不會透支和欠債，容易控制支出。

不只如此，「八達通卡」還有其他優點：如付款快捷清晰，只需把卡輕輕接觸閱卡機，閱卡機即發出「嘟」一聲，表示付款已告完成，時間只要一秒鐘。「嘟」、「嘟」付款，十分過癮。這樣快速付款根本不會出現人龍，我亦從未見過閱卡機不靈，可見它很先進，何況又毋須等印收據。其二，過程中不用簽名和按密碼，節省時間。其三，如閱卡機不發出「嘟」聲，表示該卡存款不足，交易失敗，時間也不超過一秒鐘。其四，卡內無持卡者個人資料或密碼，所以沒有被盜用的顧慮，即使不慎遺失了，如趕不及注銷，最多失去卡內存款（通常銀碼不大）。其五，到處都有充值站，可以隨時存款，所以不用多存款項。

由於「八達通卡」是最快、最安全的付款方法，通用程度會比信用卡大，還可能不斷擴大。

當年我在香港時，可以輕裝出行，只攜門匙和一張「八達通卡」，到處通行無阻，不愁飯餐和消費，悠遊快活。今日在美國你能做到這樣嗎？