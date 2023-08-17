香港運輸署推出行人過路輔助裝置試驗計劃，特別針對低頭注視手機的行人，透過地面或手機反射紅光，提醒行人「紅色人像」燈號正亮著。（香港運輸署網站）

夜幕降臨，香港 各式霓虹燈爭妍鬥豔，五光十色。而馬路口的紅黃綠交通號誌燈也不停地變換著顏色，散發出城市的活力，成為香港夜景中不可或缺的指路明燈。

最近，香港銅鑼灣波斯富街與富明街過路處交通號誌燈有了新變化，當行人斑馬線亮起紅色公仔燈時，就有一道紅光「跟蹤」投射到人行道等候區，強化紅燈不可向前逾越一步，這種大功力公仔紅，確實在阻嚇「馬路狂人」亂穿馬路收到一定成效。

再則，這種公仔紅「罩」在行人身上，給低頭一族（看手機者）一個警訊，紅燈不可過馬路。還有，「公仔紅」也很特殊，讓較暗的馬路邊顯見「紅人」，為駕駛人擦亮視線，安全行車保駕護航。

據說，荃灣街、沙田正街等路口交通號誌也都將出現這類聚焦紅燈。我十分欣賞香港馬路口的這種新穎「公仔紅」，既體現了香港重視行人過馬路的安全，又凸顯香港交通號誌不斷改善更新與提升，這是珍惜生命，愛護市民的完美呈現。

其實，不少城市也都重視交通安全。我所居住的洛杉磯 ，在繁忙路口，也都有交通號誌指揮車輛與行人。對過馬路的行人，也由紅綠燈控制通行，若紅燈亮起，為阻止行人硬穿馬路，在紅燈下側，會有停止手勢圖案不停地跳動，並發出「吱吱」聲響，效果不錯。現在，洛杉磯在沒有紅綠燈的部分路段，又新增添供行人穿過馬路的斑馬線，同時按裝了「跑馬燈」。當行人穿越馬路時，跑馬燈就閃躍起來，以確保行人安全。

看來，對交通號誌燈等安全設施，不能長年累月一成不變；似應依據交通路況，作適當調整與更新，增強「安全系數」，把不該發生的車禍降至最低。