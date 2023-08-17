Cashless城市

那天較為匆忙，跑到街上才發現忘記了帶手機。不打緊，又且看沒有手機的數小時裡，這個城市人能否生存吧！

甫跑到Hammersmith車站，就直接走到那間餅店，買了兩片我最喜愛吃的蝴蝶酥，一會回家再泡杯香濃熱奶茶，太寫意了。

出街前換了包包，竟然忘記帶Debit Card，幸好有帶現金。「對不起，我們不收現金的！」店員的話讓我太沮喪了，惟有眼巴巴看著她把那兩大片可愛的蝴蝶酥放回櫃裡。

垂著頭向前行，我的眼睛又旋即睜大了，前面這間店的葡撻隻隻脹卜卜的，我記得味道是相當不錯呀，於是買四隻。「對不起，我們是不收現金的。」天呀，沒帶卡和手機的日子，在倫敦真是倒霉透了！

「我幫你啦！」我最沮喪時，天使 出現了，店內正在購物的一位太太主動幫忙，我將現金交給她後，歡天喜地拿著葡撻離去。

下一站是韓國食品超市，這麼大間的店，不會不收現金吧。「對不起，我們不收現金！」天呀，這話太討厭了，我這天是專程來買Kimchi、適合火鍋吃的薄牛肉、薄豬肉，還有韓國餃子 ……全部泡湯了！

最終硬著頭皮開腔請一位店內顧客幫忙，她付卡，我付她現金，交易順利完成，幸好倫敦人普遍都友善、熱心助人呢！

下次來倫敦旅遊的朋友們，謹記帶可「嘟」的卡，現金則可有可無，因為跟世界大多城市一樣，倫敦已蛻變為「Cashless」（無現金）的城市了。