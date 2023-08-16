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馬克思幽靈

〈六合飛翔〉岑逸飛

在上世紀馬克思曾被熱捧，可是自從前蘇聯解體，以及中國在文革後的社會轉型，對共產主義的憧憬已所剩無多。不過今日馬克思的階級鬥爭學說雖然已沒有多大市場，但資本主義社會的貧富懸殊現象仍日益猖獗，形成馬克思幽靈始終不散，當因緣俱足，說不定有朝一日會捲土重來。

無論如何，馬克思是個備受爭議的人物。他是猶太裔德國人，早年就讀德國波昂大學和柏林洪堡大學，開始對黑格爾哲學產生興趣。大學畢業後，開始為科隆一家激進報紙供稿，與此同時他的歷史唯物主義理論開始成形，二十五歲時移居巴黎，遇上後來的資本家朋友和支持者恩格斯。二十九歲時遭流放後與妻兒遷居倫敦，其重要著作《資本論》便是他從早到晚坐在大英博物館的閱覽室寫成。

《資本論》第一卷初版於1867年。這部作品對資本主義進行了批判性分析，對日後社會科學和人文科學有着深遠的影響。書中提出全新的觀點，同時吸收了黑格爾的辯證法，也有法國社會主義者傅里葉、聖西門，以及無政府主義者蒲魯東等人的思想。

《資本論》論的是資本，認為資本帶來利潤，利潤代表剝削，由此推論資本主義的罪惡。這樣簡單的推論當然存有問題，但他對貧富不均的現象萌生淑世情懷畢竟仍可稱道。至於他建議取締私有財產，建立共產社會，這個不切實際的烏托邦反而帶來災難，相信也是他始料不及。

自從馬克思主義在十九世紀末來到中國，便大受歡迎，多少志士仁人，為他的理想而抛頭顱、灑熱血，付出巨大代價。時至今日，我們可以反對馬克思，但不可以忽視馬克思。在今日中國，「馬克思」始終是幽靈。

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