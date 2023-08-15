香港 超級市場林立，不過一般人仍然偏執，堅信舊式市場出售的食物才新鮮。每天早上主婦出巡，把地方擠得水泄不通。為了避免人擠，我總是選擇午飯時間上市場，這個時候顧客不太多，逛得自在。有一天我到市場買菜，見到一道美好的風景。

商販攤位之間的通道頗為寬敞，人們暢行無阻，我且走且停，悠閒地挑選食物。突然人們向左右兩旁讓開，中間騰出一條空曠的道路，類似摩西引領以色列 人過紅海，海水往兩旁分開，顯露出陸地。我覺得好奇，停下腳步要探個究竟，原來眾人是為了給輪椅讓路。本來這算不上什麼新奇的事情，與人行個方便，舉腳之勞而已。不過特別的是，走過的不是一輛輪椅，而是兩輛。

這兩輛輪椅，一前一後排列而行，像大鴨子領著小鴨子在田野間踱步。前面的駕駛人是一位老婆婆，緊緊跟在後面的是一位老伯伯，沒有其他人在二人身邊。這是奇怪的情況，一般來說，行動不便的長者外出，都有傭人照顧，以防止發生意外。我再看一眼，老婆婆駕駛的是電動輪椅，怪不得她身體瘦弱，也能夠輕鬆控制輪椅移動，一副駕駛汽車的架式。

老伯乘坐的是手動輪椅，可是他並沒有推動輪椅的輪子。我仔細看看，電動輪椅的後方繫上一根粗壯的繩子，繩子的另一端由伯伯握住，原來是電動輪椅拖拉後面的輪椅行走。這委實危險，萬一伯伯握不穩繩子，可能會發生意外。不！原來還有另外兩根繩子，分別在左右兩邊把兩輛輪椅的扶手繫上。

婆婆控制輪椅行走，伯伯不用費力，緊隨在後，暢遊市場。那情形類似兩列輕鐵車廂扣在一起，前面的車廂出力，後面的給拖拉前行。我曾經說笑，這是夫唱婦隨型輕鐵，營造了和諧融洽的氣氛，身體力行，貢獻社區教育 ，向街坊示範人與人相處之道。想不到在市場可以遇見這溫馨的場面，為我舒緩了因物價上升而形成的苦惱心情。

我留意到兩位長者年齡相近，直覺他們是夫妻，不禁為他們設計故事。他們年輕時手拖住手，上戲院，坐電車，遊郊外。後來建立家庭，一起拖著孩子，嘗盡人生百味。走著走著，孩子長大以後拖著別人走自己的路，最後還是他們倆一起往前走，向著終點進發。

他們在風雨中一路走來，應該經歷過彼此埋怨，甚至要把對方的手甩開，不過，「十年修得同船渡，百年修得共枕眠」，從第一次拖住手開始，就許下承諾，往後的日子也相守相依。我見過老先生扶老妻子走路，也有角色相反的情況，總之就是互相扶持，誰比較強壯，誰就多出力。二人走路的姿態也許不好看，呆滯笨拙的，卻是步步生花，腳底揚起的塵土也美好起來。

每當提到愛情，人們都誤用「執子之手，與子偕老」兩句，歌頌男女之情，天長地久。雖然這是一個美麗的錯誤，不過，我仍然願意隨俗犯錯，到底，有情人緊握對方的手，見到彼此青絲成霜，箇中情意，盡在不言中。

科技進步，我見到的是「執子之輪椅，與子偕老」。客觀環境不斷改變，情意卻是亙古不易，人間有情，幸甚至哉。