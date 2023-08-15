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罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

人狗緣

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

每次來到倫敦，《The Dog House》是我經常都會追看的電視節目。

這是一個人和狗配對的溫馨節目，撮合好事的中間人是距離劍橋不遠的慈善機構Woodgreen。富經驗的工作人員會先深入了解犬隻收養人的背景和要求，然後給他們配對最適合的犬隻，成功率非常高。

被送到Woodgreen的犬隻品種繁多，由細小的芝娃娃到龐大的聖伯納犬都有。但牠們都是成年狗，而每一頭犬隻背後都會有一個令人傷感的故事。

有犬隻是因主人生了小孩未能兼顧而遭棄養的；有犬隻是因主人財困而無能力供養；有犬隻是因情侶分手而被疏忽照顧，而當中更有不少狗曾在外頭流浪過一段時間，被送到Woodgreen時健康情況極差。

幸好經由Woodgreen的獸醫和訓練員悉心照顧後，大部分犬隻都能回復健康。老實說，牠們暫居的每間獨立狗屋，肯定比現實中一些殺房寬敞得多。

狗有狗故事，人也有人的故事。有人是因為剛喪夫而欲找一頭狗陪伴慰藉；有人陪伴多年的愛犬逝世了，希望找到另一頭有緣狗；而大部分都是愛心父母帶同子女來物色適合的犬隻，給孩子圓夢。

等候室的門打開，主人終於可與未來愛狗首次見面接觸了，《The Dog House》給我們見證了不少一見鍾情的配對效果。熱情小狗的尾猛搖，主人感動得拭眼淚，而我這個觀眾也不期然鼻酸酸呢。

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