《奧本海默》震撼人心

上星期入場欣賞電影，導演兼編劇克里斯多福‧諾蘭（Christopher Nolan）藝高人膽大，以主角的視角從頭帶到尾，與觀眾一同經歷原子彈從無到有的大時代。

如果想說一個完整故事，通常導演必須兼任編劇，才可以拍出神髓，這一部電影正是諾蘭發揮跨專業的天分，從歷史、政治、道德描述奧本海默 的掙扎，全片充滿震撼、緊張、政治張力，編、導、演、配樂、剪接樣樣俱佳。

電影拍得這麼真實，卻令我更難過。

看到不經電腦技巧，用自然手法拍出來的火柱，直沖天空，這條可怕的火柱，令我回想起28年前去到廣島，採訪終戰50年之時，原爆倖存者描述的境況。

坐在石頭乘涼的人燒得灰飛煙滅，只留下淺灰色的影子；四周一片黑暗迷霧，活人全化飛灰，遠處的人全身燒焦逃跑出來，卻不知道自己已跑進充滿輻射的霧中。不久，天空開始落黑色的雨，這是輻射雨，隨著雨水滴進每一戶人家、每一寸土壤裡，有如人間煉獄。

日本 在戰爭中殺死很多中國人，日本很多無辜的平民也在戰爭中死去。一顆原子彈，瞬間奪走廣島十幾萬條人命，同時數十萬人遭受輻射傷害，幾十年後，大多數人患上白血病或各種癌症 先後死亡。戰爭中，平民受傷害最大。

我一邊看一邊流淚，希望人人都明白戰爭的殘酷，保持世界和平。