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善vs.惡

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

過去曾遇過無數的人，當中有善良的，也有惡毒的。南轅北轍的人，對事物的觀點難免有天壤之別。

有人的孩子證實患讀寫障礙。善良的人說：「這是腦袋先天的缺失，孩子不是懶惰，他是力有不逮，你要更加努力多關懷、多點耐性循循善誘，協助孩子發揮所長。」

惡毒的人說：「哼！自己孩子成績差透，就找個讀寫障礙藉口來開脫。」

有人的女兒成績優異，剛大學畢業。善良的人誠心誠意祝賀：「真替你們高興。」

惡毒的人卻幽幽嗆一句：「哼，讀九流大學的人都可以畢業啦！」並不是，她女兒就讀的大學是屬於Ivy League(常春藤聯盟)，惡毒的人再酸：「你看這個女生，讀成個書蟲，讀書有何用？一定嫁不出去。」

有人的女兒宣布結婚。善良的人說：「太好了！我看著她長大的，如今找到如意郎君，太令人感動了，祝她一生幸福快樂。」

惡毒的人撇嘴說：「這個女的要結婚？她肚子裡的小孩有幾個月大了？」

善良的人與惡毒的人不僅對事物的觀點不同，就連自身命運也有很大的分別。

不是人善被人欺嗎？也許善良的人未必享有眼前最多的好處，但這類人大多家庭幸福，生活安定自在，種善因得善果嘛！

惡毒的人卻會一生不停信錯人，做錯誤的投資決定、轉職決定、買樓決定…皆因這類人滿腦子負面思維，老是將失敗歸咎於別人身上。

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