中華民族祖先留下的庭訓中,耳提面命、如雷貫耳者,莫過於「天有不測風雲,人有旦夕禍福」,警惕世人做人做事小心謹慎 ,居安思危。我認為這句金玉良言是警告居多、實用居少的口號。

認真說起來,未免有點強人之難,因為既然是來自天上的不測,風雲旦夕之間臨門,叫一個凡人如何驚天小心、動地思危?我就遭遇過類似問題,禍來不知危,福來不知報,凸顯人心不古,令人啼笑皆非。

多年前我準備飄泊海外、出國進修,在台灣身邊小有積蓄,但一張機票飛到LA後,口袋只剩美金20元,住不起旅館,這裡沒有台灣中山公園,是不可以過夜的,最後在黑人 區租了一間廚房,炊事和打地鋪度過難關,隔天一早坐巴士到餐館洗碗,論件計酬,才不至斷炊。

不料某夜在此區發生了當年宋朝發生過的事件,當天晚上11點我下班回來,下巴士時迎面而來一個黑人問我,「Do you have 50 cents」,我答「No,I don't」,我好心又說「but I have $1,Do you have 50 cents for change?」他生氣了睜大眼睛,把手上兩個quarters拋給我,並說「I never met a person who is poorer than me」,然後掉頭就走。

結果要錢的是他,收錢的乞丐是我,荒天下之大唐,如果我改行當這種乞丐,不就是搖身一變,成為丐幫幫主。陳橋兵變,黑袍加身。這是我該危思的時候,但我沒有。

事後我遇見由港來美度假的友人,他是挪威籍牧師,他說下次遇到相同情形,「說聲No!轉身就走,少說話;世上有人因缺少一、兩元買毒品 ,看你土裡土氣,可能對你不軌」。一言驚醒夢中人,我有劫後餘生的恐怖感。

同一周相反的事情發生了,某一天晚上,我在一間餐館後院清洗堆積如山的盤子,有一鄰居印度 老人,從我身旁走過,突然遞給我兩元美金說:「孩子,你工作辛苦了,去買兩個麵包吃吃,我是印度甘地聖雄的信徒,他勇於向貧窮挑戰,因為貧窮是人間頭號罪惡,孩子晚安!」

我拿著兩元手在發抖,我來不及說聲謝、送人一程,反而直看著他的背影消失,然後流下滿臉的熱淚,我至今覺得虧欠了居安思危。

愚不可及,這件事多少年來,每次想起那位印度老人,我心中一直內疚化不開。

去年回港荃灣掃墓,為求心安,我告訴外婆虧欠居安思危的心事,外婆可能生氣了,掃過的黃葉,昱日又被吹回來墓裡,我決心給墓園「善堂」捐一筆不算少的奉獻,頓時我有了眷念家鄉、報答家園、定省江東父老的慰藉,心裡好過多了,阿彌陀佛。