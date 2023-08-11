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德國古城的羅馬遺蹟

〈六合飛翔〉岑逸飛

筆者遊盧森堡時，順道一遊靠近其邊境的德國古城特里爾（Trier），這個城市開埠於西元前16年，由羅馬大帝奥古斯都 （Kaiser Augustus） 建立，至今已超過二千年歷史。此城原由凱爾特人（Celts）發現，這個民族在四千年前活躍於中歐地區。自羅馬人進駐此城後，此處其後曾被法蘭克人占領，中世紀時成為大主教教區，十九世紀時分別曾被法國及普魯士管轄，二次大戰後聯邦德國（西德）成立，正式納入德國版圖。

Trier這個字是德文，英文稱為Treves，古羅馬時命名Trevorum。時至今日，特里爾的古羅馬遺跡豐富，於1986年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。其中引人注目的，一是尼格拉城門（Porta Nigra），已成為特里爾市的象徵；二是圓形劇場建築風格的人獸角鬥場。

Porta Nigra是拉丁語，意思是「黑城門」，其名稱源於中世紀，因城門由灰色砂岩砌成，經風化後變得深黑色。原來城門分東南西北，如今所見是北城門。城門最初建於約西元180年，是凱爾特族人傑作，其後古羅馬人用大塊的立方形磚石擴建，最大一塊磚石重達6噸。

「黑城門」作為特里爾的城市象徵，經常出現在德國郵票。包括1940、1947、1948、1984、2000和2002的德國郵票。而從2006年起，德國每年發行一枚以各聯邦州為主題的2歐元紀念幣，2017年特里爾所屬的州，也以「黑城門」為主題發行紀念幣。

「黑城門」是羅馬遺跡，何故得到德國鍾愛，且採用郵票設計？我懷疑可能此城門另一名稱是Portis Martis，即戰神之門，而最早採用此城門的圖案設計在郵票就是1940年，正值二次大戰如火如荼（二次大戰以1939德國攻占波蘭為始點）之際，難道是希特勒喜歡「戰神」，而郵票設計反映其好戰心態？

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