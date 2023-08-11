大家樂、大快活、美心

一般人追求的不外是：吃、喝、玩、樂，而以吃為首。誠然，吃不只可以滿足生理的需求，也可以提供心理的享受。因此一般人肯辛勤地工作，目的就是想吃得好一點和多一點選擇。於是有所謂「少吃」和「大吃」之分；「小吃」是指簡單地吃一點東西，如早餐、甜品糖水、零食、下午茶和消夜等；「大吃」是指主餐或晚餐，吃的類別多樣化和有較好的選擇，也是最講究和最好的享受，如晚餐、飲宴、餐會等。

以前的香港 人喜歡模仿洋人，欣賞英式的保守，以一成不變為榮，像傳統的英國人。在吃方便，乃有港式大西餐廳和百年不變的老茶樓和著名的大酒家，每天生活比較古板，早上喜歡上固定的茶樓飲茶，一盅兩件，晚上在家煮食，白天辛勤工作，只有節目、生日或結婚宴會才去幾間著名大酒家，大吃一頓，但不重視小吃，生活優閒平淡，節奏比較緩慢。

新一代的香港人，受到環境限制和影響，作風不同，必須拚搏，珍惜時間，不作無謂消耗，喜歡實事求是，但厭惡刻板的大酒家或古老大茶樓。由於頭腦靈活，善於變化，往往能創新立業，跑上時代的尖端；懂得以最少的花費，而獲得最大的享受，市面乃有新興特色和新風格的餐廳和大酒家，提供變化多樣的美食和點心。一般年輕人生活節奏快，重視節省時間的小吃，作為一種恆常的享受，尤其喜歡早餐，於是新型快餐模式餐廳出現和大行其道，其中表表者有「大家樂」和「大快活」和「美心」。

「大家樂」和「大快活」主攻早餐市場，他們創新的特色是：裝修新穎、美觀、舒適、清潔和供餐快捷，而且分店多，分布在各街道上或商業大廈內，中西餐任擇，比一般茶餐廳進步；走進這種餐廳，入門處有漂亮編號的中西式套餐或散餐可選擇，選定後到收費處按編號下單付款，一般人用「八達通」，無碎錢找續，拿收據交領餐部等候，食品按先後次序提供，秩序井然。領餐後，覓座堂吃，吃罷由服務員清理善後，免付小費，快速妥當，非常方便。他們採用連鎖式經營，各分店食物品質穩定，有如美國的麥當勞 ，但食品比麥當勞的選擇多，服務更好，味道更佳。來美多年，美國華人 甚多，居然沒這類型快餐店，比香港落後。

虧新香港人反應快，模仿迅速，有鑑於美國炸雞店大行其道，如 KFC（香港人稱之為「老坑雞」），於是港人開辦的新型「美心」西餅店，模仿美國炸雞，由於分店多，即賣即炸，由於正符合新香港人口味和性格，居然風行一時，成為流行小吃。

這類餐廳和西餅店的出現，正反映時代的不同和新香港人的進步，遠比過去港英洋慕的香港人來得優越和有性格，讓身為有份改造和推動新香港人的一分子的我，感到無限的光榮。