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粵語情結

〈心有所感〉潘健生

最近看到灣區一則新聞，說的是2021年，舊金山市立大學管理層曾打算削減已招收滿員的粵語班，理由是粵語班不是證書課程，沒資格獲得政府的額外資助。去年1月，有40多個社區組織聯盟和社區民眾表達抗議，要求保護該校粵語教學，促使市立大學創建兩個新的粵語證書課程。日前校方已承諾，會將粵語證書課程納入2024年至2025學年課程目錄，並對原計畫向社會公開道歉。

可能本人的母語就是粵語，對母語的愛與遭遇敏感用心，特別是在他鄉，看到此新聞，內心即掠過一陣愉悅，我為粵語在異國得到傳承而開心。

之前經常往來香港，讀了不少香港報刊以粵語寫作的文章，對於一直用普通話思考和寫作的我，驚嘆原來粵語作文有如此情趣。那一年剛從職場退下來，又逢南方報系的一家子報開設白話專版，即為其撰稿，開始了以日常街坊口頭粵語寫廣州人的市井生活，嚐到了前所未有的滿足與快意。

這幾年在美東美西生活，每在商場、在華人超市，甚至早晚散步，一旦遇到講粵語的人，即有「他鄉遇故知」的強烈感覺。印象最深的是到中餐館就餐，可能粵菜是較受大眾歡迎的菜系，餐館多由來自香港或廣東的移民所開，每次就餐，幾乎都有機會聽到鄉音——廣東話。常常是這樣，彼此幾句粵語，食客與餐館的距離即拉近許多，精神上也有了親切感，濃濃的鄉情油然而生。

也許不僅僅是我，包括百年前攜帶著母語從廣東台山等地，說著有鄉音的粵語，飄洋過海到達舊金山的華人，不是嗎？ 本文開篇所引用的新聞，我想就是他們的下一代，為了粵語代代傳承而不懈努力發聲的結果。

帶著母語流浪／處處都是家／走／足跡也會發芽

這是我在許多年前，因身處異鄉有感於母語寫下的詩，很短的一首詩。離鄉背井的粵港人，不論到哪，都改變不了流在血管中的血一樣，粵語已成為他們無法改變的基因，不管他們已經掌握了多少種外國語言。

香港 華人超市 舊金山

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