「無知都是罪」這話聽得多了，料不到於現實生活裡，有人會以最愚蠢的行為，向世人親自示範這話的意思。

一名男子偕女友遊義大利 時，竟然揪出袋中的鎖匙，在一道牆上刻上自己和女友的名字：「Ivan+Hayley 23」。

天呀！這並非你家中後園的一道牆，那是被喻為世界最新七大奇景之一的羅馬競技場（The Colosseum）的古牆，這古蹟估計超過1900年歷史呢！

這名男子的惡行被一名美國遊客拍下，並隨即上傳社交網站，不僅義大利人震怒，世界各地的人都群起誅之。

影片清楚看見那人的樣貌，還有刻在牆上的名字，他跑也跑不掉了，並迅速被起底。Ivan和Hayley住在英國Bristol，他27歲，是一名健身 教練。

終於得悉自己闖下彌天大罪了，該男子急急經由律師向羅馬市長發道歉信，內容是向義大利人和全世界的人誠心道歉，懇求原諒他的無知，因為他表示自己根本不清楚那道牆的遠古歷史。

羅馬那邊的人普遍都不太接受他的解說：「無知都是罪呀！」這案件將於明年上庭，該男子有機會被罰款大概13萬港元，又或被判入獄五年。

負責任的現代爸媽們，當帶同子女出國旅遊景點時，請教育 孩子不准喧嘩、不准觸摸任何展品，還有，切勿私自帶走物品，一粒沙也不行啊。