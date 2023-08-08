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男人愛談什麼？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

友人的丈夫表示要去探訪一位舊同學，因為他剛做了手術。

丈夫回家時，太太問：「你舊同學好嗎？」丈夫回答：「還可以，他精神不錯。」太太續問：「他是做了什麼手術呢？」丈夫抓抓頭，一臉茫然：「不清楚。」「你不是去探病嗎？」太太大惑不解。「人家都沒說，我又怎麼問呢？」

女人摸不著頭腦，男人大夥兒究竟會大談什麼？也許是談足球、賽馬、談酒談美食，甚至談天氣吧，就是不會觸及核心的問題，比如是你做了什麼手術？即使是交心20多年的舊同學，也不會輕率發問有關人家的私隱問題，對於人家的事情，由始至終都是知道不多。

女人風格截然不同，我們都相當習慣打破沙鍋問到底，人家是做了什麼手術？哪間醫院？花了多少手術費？甚至他的太太煲了什麼湯等等都會瞭如指掌。不過，又不得不承認，就是因為女人這副嘴巴不停問的德性，偶爾會過了火位而造成掀人家頭皮、揭瘡疤的效果。

不過，女人又從來不會吝嗇去自揭瘡疤的，即使人家不問，自己都會主動披露：「我膽固醇超標呀！」「我最近不開心呀！」「我的工壓力好大啊！」

男人大夥兒聊天繼續避談自己的事，卻又會非常慷慨地一起數落太太：「我老婆什麼都說不健康，不准我吃，我好淒涼啊！」「我老婆有嚴重潔癖，在家裡什麼都不准。」「哈哈，我老婆是控制狂，不過，她全副精神都放在凶子女，所以我好自由啊！」

哄堂大笑。

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