葉振棠和麥志誠曾有首合唱的歌叫《難為正邪定分界》，歌詞是人與魔的對話，其實人本身就有魔的成分，有正有邪，魔則肯定是邪。魔的對立面是上帝或神，應是神魔對話，人沒有與魔對話的資格。

什麼是正？什麼是邪？這使人想起金庸《倚天屠龍記》的滅絕師太，她曾說過：「自古正邪不兩立」。「對付邪魔外道，自不必講仁慈」，她自我介紹時，有言道「我道號滅絕，對妖魔鬼怪就要滅之絕之」。

滅絕師太和她的弟子都相信，自己是為了正義而戰，即使是使了什麼陰招或有失公平正義的手段，也因為對方是邪魔外道，自不必講仁慈。而事實上，滅絕師太本身便是邪派，但以正義之名，行邪惡之實，是典型的「替天行道」，以理殺人。

不過，「難為正邪定分界」，那是對人而言。但有些時候，人也的確可以發揮正能量，顯出負能量的不堪。這種反差，我在盧森堡參觀了美軍公墓，順道前往離美軍公墓1.5公里之遙的德軍公墓一看，正與邪之分，判然有別。

美軍公墓，建於1944年，歷經近62年的風雨，依然悲壯，令人心生敬畏。5000多個白色墓碑，在綠油油的草坪整齊畫一地排成扇形佇列，壯觀肅穆而整潔，洋溢著正能量。身處美軍公墓，便能感受到那裡的氣場，在溫煦陽光的照耀下，暖洋洋的敬愛心，充滿激勵、包容、諒解和期許。

但距離這麼近的德軍公墓，想不到這種感覺竟然一掃而空。同樣是墓地和綠色草坪，但也許「一切唯心」，先入為主，對當年納粹 德軍不抱好感，所以墓地也沒有明亮感，雖是大白天但總覺得黑沉沉，有點陰森可怖。是否當年希特勒代表的，是不折不扣的邪惡勢力？