流浪漢躺在好萊塢明星大道上睡大覺。（圖：盧威提供）

拜讀作家趙自珍的大作「巴黎塞納河畔」，非常好讀。該文不由得讓我想起16年前，我坐船夜遊塞納河的情憬。

塞納河風平浪靜，船隻在漫長的河流中潛行，穿過一座又一座色彩繽紛的古老橋墩；河的兩岸建築群燈火輝煌，而巴黎塔的彩燈不時變幻著顏色，更顯光彩奪目；河的兩側總能看到男親女愛，激情擁吻的鏡頭。確實，塞納河是巴黎的母親河，更是舉世聞名的浪漫之河。

如今，塞納河畔卻多出一頂頂露營帳篷，流浪者為平靜的河畔「錦上添花」，讓浪漫之河頃刻「變質」，不能不說是個遺憾。

我所居住的洛杉磯 ，也是世界知名大城市，好萊塢 更是「電影之都」，現在好萊塢附近的高檔公寓，四周已被露營帳篷所包圍；遊民經常推著裝滿破爛的小推車出沒在公寓周圍，好萊塢星光大道的流浪者，也毫無顧忌地在行人中竄進竄出，有的甚至趴躺在明星大道上睡大覺。

近年來，各色露營帳篷在好萊塢幾乎「遍地開花」，「三步一崗，五步一哨」早已不足為奇，甚至連市中心高架天橋上也布滿了帳篷，真是奇奇怪怪，無奇不有。解決流浪漢問題，已成治理「城市病」的頭大難題。

綜觀流浪漢問題原因是多方面的，首先，近年美國經濟並不樂觀，通貨膨脹、銀根緊縮、失業人口逐增；再則，偷渡「走線」變多，而且「前赴後繼」；三則，因家庭不和、夫妻翻臉出走…凡此種種，悄不留意，就會鑽進「帳篷」，到處流浪了。

還好，現在洛杉磯有不少治理流浪漢的措施，諸如擴建「流浪漢中心」、「鑰匙計畫」、「就業 指導」等，千方百計希望減少「流浪漢人口」。

人們衷心企盼，看到一條充滿浪漫氛圍的巴黎塞納河，和銀幕外活力十足的好萊塢。