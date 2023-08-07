在酒樓，一對父母和兒子共同午膳，這個家庭看上去平凡不過。

「喂，那個你不能吃！」母親出言阻止，兒子將差點兒送進嘴裡的點心立即放下，一臉陰鬱無奈。

委實是有點兒不對勁，這對父母該有70多歲吧，而那個兒子最少也有40歲。難道年屆40的中年人仍需要媽媽提點什麼可以吃，什麼不能吃嗎？

這個兒子身體、智力都正常，不過從小就患有食物敏感症。至於對什麼食物敏感，又或是敏感到什麼程度，則不太清楚了。

不過一個40歲的正常人，應該絕對清楚自己什麼可吃，什麼不能沾嘴吧，何須70多歲的母親提點呢？

先前兒子想將那點心放進嘴裡，也許是想一試，不過被母親發現了，同時不想惹惱母親，於是乖乖放下，這該是母子慣常的互動方式吧！

姑且不論兒子的年齡多大，在母親眼裡他永遠是個長不大的寶寶，媽媽多會為孩子做盡一切可以做的，服侍得異常周到。我就曾親眼見過70歲的母親幫40多歲兒子剪腳甲，場面非常驚嚇。

至於那些被父母變相禁止長大的大寶寶，其實心底都憋滿了悶氣，但是自己又沒能出外闖蕩，搬出去要住劏房也太悲情了，反正現在好吃好住，有母親打點、有菲傭服侍，日子尚算寫意。

只要謹記不發言，垂下頭避過眼神接觸，爸媽日常的吆喝，就當作是唱歌好了。