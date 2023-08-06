我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

巴頓之魂

〈六合飛翔〉岑逸飛

二次大戰時美國的巴頓將軍，充滿傳奇，他一生呈現鮮明的性格特點，粗魯、野蠻，被叫作「美軍中的匪徒」，引起不少評論，有褒有貶。

有人認為他「勇猛有餘、智謀不足」、「驕傲自大、華而不實」，但很多人認為他是「一位統率大軍的天才和最具進攻精神的先鋒官」和「二十世紀的拿破崙」。

我對巴頓將軍的認識，始於1970年代，看了好萊塢電影《鐵血將軍巴頓》，該片榮獲奧斯卡金像獎7項殊榮，包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳原創劇本、最佳美術指導、最佳剪輯和最佳混音。由喬治･史考特（George Scott）飾演的巴頓，演技入木三分。

飾演巴頓是不容易的，他既有強硬的領導風範，而政治上的頻繁失誤，兩者結合起來，產生了一個複雜和矛盾的形象。

歷史學家布萊頓（Terry Brighton）曾為巴頓蓋棺定論，認為他「傲慢、想出鋒頭且有個人缺陷」，但另一方面，「仍然是那場戰爭最偉大的將軍之一。」

在「突出部之役」（阿登戰役），巴頓率領著他的第三集軍團，迅速遏制和切斷了德軍攻勢，最終加速了德國的失敗，被看作是巴頓一生最彪炳的一場戰役。

1945年巴頓因車禍去世，在他和家人的要求下，把他與「突出部之役」出生入死的將士一同安葬在盧森堡美軍公墓。整個公墓瀰漫著「巴頓之魂」，墓地旗杆的前方有一塊石碑，刻著當年盟軍統帥艾森豪威爾的一段話，可為「巴頓之魂」作注腳：

"All who shall hereafter live in freedom will be here reminded that to these men and their comrades we owe a debt to be paid with grateful remembrance of their sacrifice and with the high resolve that the cause for which they died shall live eternally."

大意是，「所有生活在自由國度的人對這些曾勇於犧牲的軍人和戰友，須銘記於心：他們義無反顧地捐軀將永垂不朽，對他們既不忘恩，也不負義。」

奧斯卡 德國 好萊塢

上一則

火候與電冰箱（下）

下一則

又見斑鳩

延伸閱讀

動漫展 網球賽 大華府夏末活動精彩

動漫展 網球賽 大華府夏末活動精彩
瓦格納政變後 俄若干高階軍官遭拘禁 末日將軍在劫難逃？

瓦格納政變後 俄若干高階軍官遭拘禁 末日將軍在劫難逃？
俄末日將軍傳是瓦格納VIP 俄美女副行長又是「被自殺」?

俄末日將軍傳是瓦格納VIP 俄美女副行長又是「被自殺」?

封面故事／西點軍校演說 賀錦麗：進入動盪世界

封面故事／西點軍校演說 賀錦麗：進入動盪世界

熱門新聞

洗碗機的體悟

2023-07-30 02:00
舊金山市場街上的同志大遊行隊伍。（本報系資料照片）

一個美麗城市的陷落（上）

2023-07-29 02:02

小費的反思

2023-08-01 02:03
黛安∕圖

死裡逃生的舅婆

2023-08-03 02:02

不是一家人

2023-07-30 02:00
林芸∕圖

愛的歷史（上）

2023-07-31 02:02

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍