人生來到世間，身賦一種濃郁感情生活，有過去的，有現在的，有未來的，現在的培養中，未來的努力中，只有過去是一去不回頭的思古幽情。

雖然往事有甜酸苦辣百味雜陳，但都披著一件甜蜜的回憶外衣，即使過去留下的是彷彿那麼依稀，還是可用一針針的回憶把它縫補起來，成為現實生活的一部分。我如今就要用調景嶺的「百戰將軍學繡花」低劣女紅手法亡羊補牢，去回憶以往點點滴滴。

當年避秦來港，先住在調景嶺的紙皮屋，颱風一來連根拔起，救急下住進山洞疲寒交迫。後來難民發現牛池灣與鑽石山之間，有塊不小的山坡地就搭起木屋來，只要住民守分守法不起糾紛，港府不太會過問，通常是睜個眼閉個眼，因而名不正言不順形成木屋區。

木屋區隔著牛池灣有一小水潭和城南道外面交接，道口有一家老伯開的小麵店。此小水潭是蓄水池，萬丈深潭，我一無所知，某日我在潭邊捉小螃蟹，但我找不到小螃蟹，想脫了上衣進潭去捉，忽聞老伯大聲叫「靚仔想死？一落水你就翻不過來，你就係今大（活到此）了」，我趕快退回，他救了我一命，絕不是偶然，他一直注意我，防我落水，事後想起來，我非常感動，我稱它為「九龍情」。

一年後我到灣仔做藤椅學師。為業主做一切勞務苦工，服侍師傅衣食住，晚上把床舖好讓他高枕無憂，每天工作十小時，但沒有工資，每月給一元理髮一元買拖板，送貨要在柏油路上走，三年結業，這種零工資待遇，前無古人。至今想起來，那種上山無路入地無門，不平待遇的壓迫感，不禁流下男兒淚，我把它命名為「香港 淚」。

從這些事件，我看到人性的變化，老伯一念之仁，成就了悲天憫人善事；反之業主一念之私，逼人山窮水盡，其實多少給人一點工資，有錢飲杯涼茶，不然後生仔都做到流鼻血，人心隔肚皮，真是不可言喻。

當年我祖父經常給我們的庭訓是，「對人對事要小心謹慎，人心隔肚皮，什麼變化天都不知道」。他又說當年岳飛被害前一個月，高宗給岳飛寫的信，充滿君臣之義「卿，深秋之際，提兵按邊，風霜已寒，征馭良苦……」，被害後，韓世忠當著高宗面問秦檜，秦檜說了三個字「莫須有」。

我活到現在都懷著一份恩「九龍情」，一份怨「香港淚」，人生感受，和我祖父說法有深深同感，人心隔肚皮，有時事情發生的原因，可能很簡單，但最後目的或結果變得很複雜，比「百科全書」還要複雜，嗚呼！