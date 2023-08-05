過去兩星期，全城關注風暴消息，颱風泰利剛離去不久，執筆之時，另一個颱風杜蘇芮強勢進入南海。

每次打風，不少打工仔都關心有沒有「風假」，但當大家無論是留家工作或休息，我們也不要忽略一班為應對颱風而疲於奔命的打工仔；風暴過後，社會之所以能夠在短時間內復常，實有賴政府部門、各行各業及早應變，特別是一群前線人員，包括紀律部隊、公共服務、運輸、物管、清潔工友等，在風暴襲港期間默默堅守崗位，在颱風過後迅速執行不同的復原工作。

當颱風逼近，市民急忙回家做好防風措施，此時也是公司同事最忙碌的時刻；為了確保電力供應穩定，電力工程人員加強巡查供電設備，按風險評估採取保護措施，特別是容易受惡劣天氣影響的戶外供電系統，例如遍布山嶺的架空電纜、輸電塔等。此外，系統控制中心24小時監控電網的狀態，配合熱線中心人員，以及在不同地區候命的緊急維修人員，盡快處理客戶的查詢或供電問題報告。

早前颱風泰利掠過香港 ，慶幸只有小部分電力設備受影響，感激前線人員冒著風雨搶修損毀的設施，為受影響的客戶恢復電力。他們的專業和使命感，是在風暴下香港電力系統維持高度可靠的重要原因之一。

香港「福地」之名得來不易，無名英雄在風雨之中默默付出，從他們身上，我看到了堅毅、敬業的香港精神。