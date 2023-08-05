理髮店的客人雖然眾多，但論辨識度，潘蘇先生肯定排在前面。他第一次步入店裡，我馬上眼睛一亮，一條好漢！個子不高，腰板筆挺，發達的肌肉 隔幾層衣服也能看出；滿頭銀髮、臉色紅潤、精神奕奕、目光尤其厲害，顧盼間彷彿帶電。暗想，他不是香港 電視劇中的武林高手？就是唐人街某家功夫館的掌門，連忙上前打招呼：「請問師傅貴姓？」他笑呵呵地說：「你才是師傅，我姓潘，單名蘇。」我又說：「潘蘇師傅請坐。」

潘師傅掀掀衣服下襬，斯條慢理地在轉椅上落座。看這架勢讓我更加肯定了剛才的揣測，問：「不怕冒昧，潘師傅是武林中人，不知屬於哪一門派？」「你怎麼知道我是習武的？」「憑您的精氣神、動作、步伐，猜個八九不離十。」我回答。

潘師傅哈哈大笑說：「我習武不假，為強身健體而已，哪裡是高手？我在香港時出生，十多歲時瘦弱多病，父母送我去武館學功夫，誰知一練就是幾十年。」「您在溫哥華設館授徒沒有？我也想學一兩招防身。」我說。潘師傅回答：「我八十五歲了，從來沒想過開館，但每日早上在唐人街附近的公園練習一個小時，一些人跟著練，不算徒弟。」「屬什麼門派？」「洪拳。」

我告訴潘師傅：「小時候在國內，常常看到走江湖的人『賣武』（表演武術），一個耍虎鶴雙形拳的武師，鐵線捆在腰腹，一運氣，鐵線應聲斷了，圍觀的人拍爛手掌。」

髮理好，潘師傅緩緩站起，拉起衣袖，彎曲粗壯結實的手臂，對我說：「黃師傅，試試，看能不能把它壓下去。」我試了兩次，他的手臂紋絲不動。潘師傅說：「再來，用盡力氣。」我頭上冒汗，還是不行。潘師傅在過道，馬步略開，指著自己的腹部說：「打三拳。」我怕老人家受傷，只揮拳輕打，潘師傅說：「用力！」我動真的，放膽狠狠地出拳，拳頭被結實的腹肌彈了回來。

潘師傅問：「用盡力氣沒有？」我回答說盡力了，等我練出力氣再來打。我趁機問潘師傅：可否教幾招？他說：「你每天這樣做一百次。」說完，做出示範動作。自此之後，潘師傅每次來理髮，都以讓我打三拳作「見面禮」， 我做紮馬步、出拳等動作請他指教。

有一次，邊理髮邊閒談，扯到抗戰，潘師傅說，香港被日本鬼子占領了三年零八個月，那年他十九歲，在消防局任職。有一天，起得早，要小解，從宿舍到公廁，要走幾分鐘。在廁所突然聽到爆炸聲，震耳欲聾，腳感受到地面劇烈搖晃，可見炸彈落在不遠處。他往回走，宿舍消失了，原來整棟房子已夷為平地，附近一棵樹上掛著一隻炸斷的手，場面十分恐怖。潘師傅無限感慨地說：「這次小解救了我一命。」「大難不死必有後福，潘師傅會長命百歲，」我說。潘師傅還告訴我，香港淪陷後，武師傅返回鄉下躲避，託他打理武館。我打趣說：「看來，你是全香港最年輕的武館掌門人。」

2019年秋，潘師傅來理髮，並向我告別，說回香港小住，等到2020年春暖花開再回來。我祝他一路平安。

這一年潘師傅九十五歲，說好後會有期，殊不知接下來是三年疫情 ，他渺無音訊。