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媽媽的愛與恨

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她從小就發誓此生不會結婚，婚姻這回事本來就是荒唐無稽的，這是她的父母從小教曉她的道理。

她不明白，為何兩個壓根兒不搭調的人，幹嘛硬要困在同一屋簷下生活？她的爸爸像個長不大的頑童，喜歡跟人嬉戲開玩笑；媽媽卻是個全天候嚴肅不懂笑的人，爸爸的放任時常令媽媽嬲怒。

記憶中，媽媽經常會眼睛充血，長時間浸淫在盛怒之中。長大後，她有較深層次的觀察，一個感情乾涸的女人，才會顯露這一副苦情吧！尤其是在床上得不到慰藉的人。

她清楚記得，小時候父母經常會因瑣事吵起來，但吵得最激烈的時刻，往往是在深夜她已入睡的時候。她聽見媽媽嘴巴惡毒地罵，從未出手打她的爸爸，卻會動手打媽媽。

若然在床上男人未能滿足女人，也許只有兩個原因，一是男人身體出了毛病，其次是男人在外頭已吃得飽飽了，回家還怎會有胃口？

那個年代家家戶戶都生有很多孩子，唯獨她是家中獨女，但她時常會跟友人戲謔地說：「你不知道嗎？我外面可能有好多兄弟姊妹呢！」爸爸是做生意的，經常會到東南亞地區走，三兩個月不在家是常有的事，天曉得他在外頭是怎樣的一個人。

「哎呀！我做了個噩夢！」媽媽從睡夢中醒來叫喊：「我見到你阿爸搗亂呀！」現年八十五歲的母親患有認知障礙症，但她卻仍清楚記得那個已逝世二十多年的男人，曾對她做過的心靈創傷！

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