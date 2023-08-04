石師傅屬於二度移民 的港僑，在英國待過六年，拿到了身分又轉遷美國，待上十年成了公民。三十多年的廚藝，中餐日餐他都拿手，而做日本 料理的工作量及待遇都比中餐好，所以多年來他一邊在日料餐廳做大廚、一邊找機會尋找合夥人開屬於自己的館子。

他的天婦羅和唐揚炸雞是一絕，賣相足而口感酥脆卻不油膩，涼了吃也還是脆的。更絕的是，把沒吃完的炸物放入冰箱隔天再拿出來微波爐加熱仍有酥脆感。炸粉的調配顯然是一大關鍵。

我當然稱讚有加。其實不曾開口問過他是怎麼做出來的，可他這個人十分大氣，不假思索地就要向我傳授他的炸粉調配成份，還說所需材料其實非常簡單。

我趕緊打斷，請他不要透露任何細節給我。因為這不是在告訴我去哪家店就可以買到的東西，而是他的獨門秘方，是辛苦實驗、經過無數次失敗之後得來的成果與資源，應該用在工作與創業上。隨口說出去以為是人情，但落到有些人手裡就會成為別人的武器，哪天反過來打到自己都難說。所以，我也順口勸他不要輕易把配方說給任何人知道，除非自己要出書還是開班授課，或者當作傳家寶傳給子女那又另說。就算有人要合夥而且順道跟學，最好也是等館子都開張了再酌情傳授。

太理解什麼叫做「江湖一點訣，說破不值錢」了。就算石師傅強調配方的材料有多簡單，那也都是寶貴的「情報資源」，不是同行往往感覺不出其重要性，還可能被輕忽小瞧了，多年修行成果幾秒鐘被一個外行人聽了「整盤端走」，坐享其成，還會得了便宜還賣乖，覺得這根本就沒什麼，甚至隨便張揚，把輕易獲得的資源人脈胡亂消費。這種事情在我年輕的時候就遇過不少，社會教訓慘烈得很，即使師傅年齡比我大很多，還是忍不住雞婆了一下。

過了半年，石師傅有天突然打電話給我，說要送我一桶他自己調配的炸粉，讓我在家裡想吃炸物就能實現他手藝中的那種酥脆口感。接著，他提到了有人不久前吃過了他的唐揚炸雞之後嚷著拉他合夥開餐館，結果弄半天被他識破、對方是成心來套他所有日式料理秘方的。人家就想彎道超車獨自經營，真開了館子也不會有他這個合夥人。「妳說得太對了。有人沒本事做但就是有本事偷，我差點就被騙了。」

「其實，就算那個人不開餐館，光是你的炸粉配方被他拿走就可以自己直接配來賣了，不管是批發給餐館還是做成調料包零售。」我說。才發現師傅好像連這點都沒想到過。到底是我這個人心眼多、還是他太單純老實了呢？

總之，此後我在他那裡可以無限「續粉」，吃完了還想要就打通電話。我感動收下了他的禮物，當然沒告訴他我家族有心腦疾病史，其實得多多避開炸物。只是非常賣乖地說我根本什麼也沒做，不過就出了一張嘴，不是吃就是說…「哪裡的話！妳這是秀才人情，我這是廚子義氣！」