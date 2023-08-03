暑假期間，香港 朋友們紛紛飛往日本 度假；我的日本朋友渡邊，兩夫婦也乘機到訪香港旅行，而且比我更加熟悉香港。約他們見面，他們笑說︰「每天都很繁忙，不如臨走那一天見面，當作迎接兼送行吧。」

渡邊是「香港通」，幾十年來在香港出差，坐地鐵 來回機場毫無難度，「剛好香港站最近恢復了市區預辦登機服務，就在香港站見面吧。」大家於是在附近餐廳品嘗美味中餐，順便預辦登機手續。

我們回想舊事，以往在東京的「T-CAT」，曾經也有類似的服務，可惜後來服務結束，現在只能乘長途車，不可登記行李。「幸好香港繼續有市區登機服務，我們不必拖著行李箱四處走，在公共交通總匯，順便加上登機服務，對旅客很方便呀。」

原來，當初港鐵設計市區預辦登機服務時，參考了不同國際機場，但沒有這一類近似的模式，起初航空公司反應欠佳，沒有太大興趣參與。港鐵成功遊說國泰開設服務後，其他航空公司方陸續加入。現在疫情之後，暫時只有國泰提供市區登機，但已經方便了很多，登記之後，到達機場站，一出車廂便直抵離境大堂，不必經過閘機。

眨眼之間，機鐵已經開通25年，希望愈來愈多旅客來香港，令香港經濟更加繁榮。