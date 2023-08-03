我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

天理不容

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

在網上看過這樣的浪漫愛情故事：女主角是一名年輕貌美的護士，她的愛人同時也是她的被照顧者。男友患有腦癱，四肢變形無力，需要長期臥床，起居飲食的每個細節都要假手於人。

影片中看見護士將男友抱到洗手間去，他如廁期間不忘給女友說連串笑話，他說這樣可讓她暫時忘卻臭味。女友笑得開懷，我也笑了。多麼一個聰敏和富幽默感的男子，我也喜歡他呢！這對情侶跳出了身體殘疾的局限，互相欣賞對方的優點，簡簡單單的相依相愛，太浪漫了。

不過，這個世界還是隱藏著陰暗的一面，英國薩塞克斯郡的阿湯，則沒有那麼好運了。

四十歲的阿湯同樣是患有腦癱，需要長時期被照顧。他與莎拉結婚前，跟家人相處融洽。坐輪椅可讓他出入自如，無礙他外出會朋友，社交生活正常。但結婚後，太太似刻意將他孤立，從此亦鮮有讓他跟家人和朋友見面了。

一名叫佐治的男護士後來被聘為阿湯的照顧者，從此阿湯就跌進長達接近三年的地獄中，痛不欲生。

佐治脾氣暴躁，發飆時會毆打體弱無力的阿湯。佐治和莎拉更火速搭上了，二人合力虐待阿湯，不給予他足夠食物、拒絕幫助他上廁所，曾長達數星期不幫他洗澡，讓他長時間臥於自己的糞便中。這對魔鬼男女不僅將阿湯的錢花光，還不停出言譏諷他的殘疾……

幸好這個世界還是有天理的，佐治和莎拉最終被捕，判入獄十一年。可是，世上還有多少個阿湯正在地獄中受虐？難道天理總是遲來的嗎？

上一則

台北故宮打破碗後 文化部修法增訂古物損壞緊急通報機制

下一則

抗癌如人生重考 「犀利」女星朱芯儀進化3.0

延伸閱讀

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
阿湯選「任務」女主 像在物色老婆？

阿湯選「任務」女主 像在物色老婆？
海莉首度回應緋聞 阿湯被發「叔叔卡」

海莉首度回應緋聞 阿湯被發「叔叔卡」
生活貫徹這「五不」 助他活到百歲還能行醫

生活貫徹這「五不」 助他活到百歲還能行醫

熱門新聞

舊金山市場街上的同志大遊行隊伍。（本報系資料照片）

一個美麗城市的陷落（上）

2023-07-29 02:02
葉懿瑩∕圖

問世間，情是何物

2023-07-27 02:02

美國求職大不同

2023-07-27 02:08

洗碗機的體悟

2023-07-30 02:00
楊德昌(左)、舒國治同在《牯》片屏東糖廠的現場，1990年。（王耿瑜／攝影）

憶楊德昌

2023-07-28 09:00

小費的反思

2023-08-01 02:03

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成