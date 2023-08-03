在網上看過這樣的浪漫愛情故事：女主角是一名年輕貌美的護士，她的愛人同時也是她的被照顧者。男友患有腦癱，四肢變形無力，需要長期臥床，起居飲食的每個細節都要假手於人。

影片中看見護士將男友抱到洗手間去，他如廁期間不忘給女友說連串笑話，他說這樣可讓她暫時忘卻臭味。女友笑得開懷，我也笑了。多麼一個聰敏和富幽默感的男子，我也喜歡他呢！這對情侶跳出了身體殘疾的局限，互相欣賞對方的優點，簡簡單單的相依相愛，太浪漫了。

不過，這個世界還是隱藏著陰暗的一面，英國薩塞克斯郡的阿湯，則沒有那麼好運了。

四十歲的阿湯同樣是患有腦癱，需要長時期被照顧。他與莎拉結婚前，跟家人相處融洽。坐輪椅可讓他出入自如，無礙他外出會朋友，社交生活正常。但結婚後，太太似刻意將他孤立，從此亦鮮有讓他跟家人和朋友見面了。

一名叫佐治的男護士後來被聘為阿湯的照顧者，從此阿湯就跌進長達接近三年的地獄中，痛不欲生。

佐治脾氣暴躁，發飆時會毆打體弱無力的阿湯。佐治和莎拉更火速搭上了，二人合力虐待阿湯，不給予他足夠食物、拒絕幫助他上廁所，曾長達數星期不幫他洗澡，讓他長時間臥於自己的糞便中。這對魔鬼男女不僅將阿湯的錢花光，還不停出言譏諷他的殘疾……

幸好這個世界還是有天理的，佐治和莎拉最終被捕，判入獄十一年。可是，世上還有多少個阿湯正在地獄中受虐？難道天理總是遲來的嗎？